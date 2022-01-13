محمود مسلم يدعو لتنظيم رحلات طلابية للعاصمة الإدارية: «فخر للمصريين»

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن منتدى شباب العالم يستطيع جمع شباب من كل دول العالم بمختلف ثقافاتهم وسلوكياتهم وآرئهم، ويكون هناك منصة لمناقشة الآراء وتبادلها والاستماع من المسؤولين كافة.

مسلم: مصر ليس على رأسها «بطحة كي تخاف»

وأوضح «مسلم» خلال حواره في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على قناة «سي بي سي»: «شوفنا مسؤولين من خارج مصر تحدثوا في المنتدى، وكمان الرئيس عبدالفتاح السيسي في آخر احتفالية لقادرون باختلاف قال السنة الجاية هيبقى مؤتمر دولي، ويجيب شباب من ذوي الهمم من كل دول العالم»، مشيرا أن مصر ليس «لديها ما تخفيه، ولا على رأسها بطحة كي تخاف، بل هي تفتح أبوابها لكل الناس».

وأضاف رئيس تحرير جريدة «الوطن»: «أثناء إحدى زياراتنا في الولايات المتحدة الأمريكية، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي زميل من صحيفة نيويورك تايمز لزيارة مصر ورؤية الإنجازات»، مؤكدًا أن الإنجازات الموجودة على أرض مصر يفخر بها كل مواطن، وأي شخص محايد يرى أن ما يحدث يُعد نقلة كبيرة: «احنا المصريين نفسهم اللي في الخليج لما يرجعوا مصر بيقولوا احنا توهنا، عندهم درجة من الانبهار من الإنجازات، ودول عارفين البلد ما بالك بقى بالأصدقاء العرب اللي بيغيبوا عن مصر سنتين أو تلاتة، بيشوفوا بلد جديدة».

العاصمة الإدارية الجديدة أمر يدعو للفخر

وأشار رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أنه شاءت له الظروف زيارة العاصمة الإدارية الجديدة منذ أسابيع، فوجدها أمر يدعو للفخر: «حاجة فعلا مفخرة، يفخر بها كل مصري، نقلة كبيرة جدا»، معربًا عن تمنياته بأن تنظم الدولة المصرية والحكومة زيارات لطلاب الجامعات والمدارس لهذا الصرح العظيم، الذي يعد نقلة كبيرة، والأهم من ذلك أنه ليس نقلة بناء فقط، بل تكنولوجية وثقافية.

ولفت الدكتور محمود مسلم إلى أن أسامة الغزالي حرب قد انتقد بناء العاصمة الإدارية منذ 3 سنوات، وجاء من عدة أشهر واعتذر عن ذلك، وأشاد بما يحدث داخلها.

الإنجازات طالت القطاعات كافة في الدولة

ونوه «مسلم» إلى أن أسامة الغزالي حرب كان هاجم العاصمة الإدارية في الصحافة المصرية، واعتذر عن ذلك أيضا، مؤكدا أن السيسي يسير بخطوات ثابتة «وبفضل الله وكرمه تحققت هذه الإنجازات، كما أن الملفات تكمل بعضها البعض؛ إذ طالت الإنجازات والتطوير قطاعات الدولة كافة من بترول وطرق وزراعة، وهناك رؤية واستراتيجية شاملة.

وشدد رئيس تحرير جريدة «الوطن»: «لو الدولة المصرية كانت استمعت لانتقادات الناس مكنتش العاصمة الإدارية اتعملت، مكنتش قناة السويس الجديدة اتعملت، وكان هيحصل عندنا أزمة كبيرة في هذا الممر الملاحي الهام للغاية».

الشعب لم يعد يصدق نغمات الغرب الزائفة حول حقوق الإنسان

وأوضح أن المواطنين قبل ثورة يناير كانوا يشتكون بسبب عدم وجود مشروع قومي كبير، وعندما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وحقق طفرة تنموية وأطلق العديد من المشروعات القومية، وجدنا الغرب يتحدث عن حقوق الإنسان، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل على تطوير هذا الملف، لكن يجب أن يكون ذلك بالمعايير والثقافة المصرية، وتوفير معيشة وحياة للمواطنين قبله: «كم من الفقراء والغلابة والمشاكل موجودة، والمصريين شافوا ده بعينهم، مبقناش نصدق الكلام بتاع الغرب سواء الإعلام أو المجتمع المدني، لأن الشعب المصري شاف البلاد بتتدمر، وربنا كرمنا احنا والناس اتغيرت».

الإخوان دهسوا حقوق الإنسان عندما وصلوا للسلطة

وتساءل الدكتور محمود مسلم: «بعد كل هذه الإنجازات نرجع تاني نسمع نفس النغمة بتاعة حقوق الإنسان؟»، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية عندما وصلت لحكم مصر دهست حقوق الإنسان بشكل يومي، ولم نر بيانات إدانة من الغرب: «الموضوع كان على هواهم، الإخوان قعدوا سنة في الحكم معندهمش أي مشروع غير هجص، مفيش مشروع حقيقي».

وتابع: «أنا متفاءل وإن شاء الأمور تكون جيدة، ومنتدى شباب العالم يمثل أهمية كبيرة للدولة، وبالرغم من تواجد السيسي في معظم الجلسات إلا أنه لا يخفى عليه أحوال الشعب»، مستدلا علي ذلك بتوجيهه ببناء كوبري في مدينة أشمون، بعد حادث المنوفية الأخير.