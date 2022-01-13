محمود مسلم: لم نكن نحلم بما يحدث الآن بمصر.. «كل كيلو متر فيه تنمية»

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن مصر حققت نقلة نوعية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أنه عندما كان يُسافر الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأمم المتحدة كان يتحدث عن المشكلات في مصر، ومواجهة الدولة للإرهاب، وشرعية النظام بعد ثورة 30 يونيو.

مصر لديها تقدم هائل في ملفين وهما مواجهة الإرهاب والتنمية

وأوضح «مسلم»، خلال حواره في برنامج « من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على قناة «cbc»: «لكن الآن من فضل الله على الدولة ومن الجهود التي تنفذها القيادة السياسية أصبحت مصر تمد يدها في كل أركان المنطقة، وتساعد سياسيا وتنمويا»، مشيرا إلى أن مصر لديها تقدم هائل في ملفين، هما مواجهة الإرهاب والتنمية.

ولفت رئيس تحرير جريدة «الوطن» إلى أن مصر تساعد كل الأشقاء العرب، وهناك ثقة من قادة الدول في مصر: «خطابات الرئيس السيسي ليس بها شعارات رنانة، بل تحتوي على حلول واقعية واستراتيجية لمشكلات على أرض الواقع»، موضحًا أن ما يحدث في مصر الآن يمثل طفرة كبيرة لم يكن أحد يحلم بها، فلا يوجد كيلو متر في مصر إلا ووصلت له يد التعمير والبناء والتنمية.

هناك مشروع إصلاحي متكامل مثل ما حدث في محافظات الصعيد

وأشار رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك مشروع إصلاحي متكامل مثل ما حدث في محافظات الصعيد: «فكرة ذهاب الرئيس السيسي لمحافظات الصعيد كانت رائعة، بنتكلم عن افتتاحات في البترول والكهرباء والصحة والتعليم»، منوها إلى أن الرئيس السيسي وجه أمس بعمل كوبري بعد حادث أشمون بمحافظة المنوفية الأخير، من أجل التخفيف من معاناة اهالي القرية.

وتابع الدكتور محمود مسلم: «السيسي كما جاء في البيان قال توجيه للحكومة لدراسة أفضل السبل لحل المشكلة، وكان رأي الحكومة في هذه الأزمة عمل كوبري، فوجه الرئيس السيسي بتنفيذه».

السيسي لا يحل المشكلات بشكل مسكنات

ونوه رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي لا يحل المشكلات بشكل مسكنات: «مصر عملت مشروع حياة كريمة، وده يخلينا نفكر ازاي الدولة تضخ 600 مليار جنية لحياة كريمة على مدى 3 سنوات»، مؤكدا: «يبقى دي دولة عندها إصرار وخبرة وكفاءة إنها تعمل مشروع زي ده، كل القرى المصرية مشاركة فيها، ده إنجاز وأهم مشروع خلال الفترة الأخيرة، ونتائجه إن شاء الله تسعد الشعب المصري كله».