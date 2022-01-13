مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي، قرب مدخل دير الجنادلة بحوالي 2 كيلو، بدائرة مركز الغنايم في محافظة أسيوط.

إخطار أمني بالحادث

تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بحري مدخل دير الجنادلة، دائرة المركز، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، تحمل لوحات معدنية رقم «1326 ي ب ع»، بحري مدخل قرية دير الجنادلة، دائرة المركز بحوالي 2 كيلو.

أسماء المتوفى والمصاب

وأسفر عن الحادث مصرع محمد تمام هيكل عامر، 50 عاما، وإصابة عصمت عوض عزام، كلاهما مقيم بقرية دير الجنادلة، التابعة لمركز الغنايم.

ونقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى الغنايم المركزي، تحت تصرف النيابة، وجرى رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور، ولا توجد إعاقة بالطريق.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.