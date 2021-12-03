إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة سوزوكي بتوك توك في أسيوط

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم بينهم اثنين بإصابات شديدة في حادث تصادم وقع اليوم بين سيارة سوزوكي 7 راكب وتوكتوك أمام كوبري المشروع «النواورة» دائرة مركز البداري في محافظة أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والبداري المركزي لتلقى العلاج اللازم.

إخطار أمنى بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة سوزوكي بتوكتوك وذلك أمام كوبري المشروع بالنواوره دائرة المركز ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة سوزوكي رقم «9812 ى ه ر» بتوكتك بدون لوحات وذلك أمام كوبري المشروع النواورة.

أسماء المصابين في حادث أسيوط

واسفر الحادث عن إصابة «هشام حفنى على عثمان، 19 سنة، محمود عيد على سليمان 17 سنة، قرية النواورة، دائرة المركز وجرى تحويلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي، كما أصيب «أيمن عبد الرازق محمد، 18 سنة، شيماء أحمد أحمد 27 سنة، محمد عبد الرازق محمد، 37 سنة، محمد فاروق مرعى، 43 سنة، جميعهم مقيمين بقرية النواورة، تم دخولهم مستشفى البداري للعلاج.

وكشفت تحريات فريق مباحث المركز أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.