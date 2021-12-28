بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين في أسيوط

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث تصادم سيارتي ربع نقل، بطريق أسيوط البداري الزراعي أمام قرية القصر التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام «الشاملة».

إخطار أمني بالحادث

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط البداري الزراعي أمام قرية القصر دائرة المركز ووقوع مصابين.

انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين وقوع الحادث بين سيارة رقم «9582 و ر ا»، وربع نقل ثلاجة «رقم 7234 ى ب ج».

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة «فتحي يوسف حسن»، 19 سنة، مصاب بكدمات، و«محمد عبد الباسط عبد الرسول»، 35 سنة، مصاب بكسر بالساق الأيمن، و«أيمن سيد محمد» 35 سنة، مصاب بكدمات، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

جرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تحذير من سوء حال الطرق بأسيوط

في سياق آخر، حذرت «الوطن»، في وقت سابق، من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، وذلك في تقرير نشرته الصحيفة مؤخرًا، بعنوان: «بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور.. طرق أسيوط تصطاد ضحاياها».

وأعرب العديد من أبناء المحافظة، عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوي الغربي وطريق «القاهرة – أسوان» الزراعي، وكذلك طريق «أسيوط - البحر الأحمر»، الذي يُطلق عليه اسم «طريق الموت»، وغيرها من الطرق الصحراوية بالمحافظة.