سماع دوي انفجار جنوب لبنان بالتزامن مع احتجاجات وقطع طرق

أعلنت وسائل إعلامية لبنانية عن سماع دوي انفجار في تمام الساعة الثانية فجر اليوم الخميس، في منطقة بين بلدتي «حومين الفوقا» و«رومين» بقضاء النبطية، جنوبي البلاد، إلا أنه لم يُعرف سببه حتى الآن، وفقا لما نشرته «روسيا اليوم».

بالفيديو- دوّي انفجار بين بلدتي حومين الفوقا ورومينhttps://t.co/lYQqApKED2 pic.twitter.com/AoURMPzbi1 — vdlnews - 93.3FM صوت كل لبنان (@sawtkellebnen) January 13, 2022

اندلاع نيران جراء الانفجار

وشهد سكان المنطقة نيرانا مندلعة تخرج من البلدة، بحسب ما ذكرته إذاعة «صوت لبنان»، بينما أفاد عدد من شهود العيان، أن عناصر من «حزب الله» سارعوا إلى المكان الخارج منه الانفجار، وضربوا طوقا حوله، بينما منعت سيارة الإسعاف التي تتبع حركة الأمل من التوجه إلى محيط الحادث.

احتجاجات وقطع طرق

وبدأ عدد من المحتجين في قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة بمناطق مختلفة في لبنان، فجر اليوم الخميس، معترضين على سوء أوضاع المعيشة.

وأكدت غرفة التحكم المروري​ التابعة لقوى الأمن الداخلي​، قطع السير على كلا من جسر المطار في اتجاه السفارة الكويتية، وطريق المطار القديم، فضلا عن طريق «أوتوستراد ​شكا» على​ الاتجاهين، وعلى ​الطريق البحرية​ بالمنطقة ذاتها.

كما أفادت الغرفة بأن السير مقطوع بطريق تقاطع روكسي، تجاه ​ساحة عبدالحميد كرامي​، وكذلك على طريق «أوتوستراد البالما» على الناحيتين في طرابلس، بالتوازي مع تقاطع جامع الأمين ‎ب​بيروت​، وعلى «أوتوستراد ​البداوي»​، ومستديرة الدورة، التابعة لمنطقة «الصحرا بالشويفات».

«خميس الغضب» في لبنان

وتعد هذه الاحتجاجات ضمن «خميس الغضب» في لبنان اليوم؛ إذ اعتزم المحتجون على قطع الطرقات في مختلف البلاد، من الخامسة صباحا إلى الخامسة مساءً، تلبية لدعوة اتحادي العمالي العام النقل البري.

ونفذ المحتجون أمس الأربعاء، اعتصاما أمام المصرف المركزي بلبنان، للتنديد بالسياسات المالية، وارتفاع سعر صرف الدولار، كما حاولوا اقتحام مبنى البنك.

تعويضات للمتضررين من انفجار ميناء بيروت البحري

من جهة أخرى، أعلن الجيش اللبناني، عن توزيع 4 مليارات و270 مليونًا و600 ألف ليرة لبنانية، أمس الأول الثلاثاء على ملاك 482 وحدة سكنية من المتضررين بشكل متوسط أو أقل من المتوسط، في أحداث انفجار ميناء بيروت البحري، الذي وقع في 4 أغسطس 2020.

وجاء ذلك القرار بعد استئناف وحدات الجيش المعنية بعمليات توزيع تلك التعويضات على السكان المتضررين نتيجة انفجار لبنان، موضحين أنها موزعة على عدد من المناطق، منها «الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، كورنيش النهر، الجعيتاوي، المدور والرميل».

وأوضح بيان الجيش اللبناني، أن باقي المساعدات ستوزع اليوم الخميس، في المناطق ذاتها، مع أخرى، منها «كرم الزيتون، ساسين، الروم، رزق، العدلية وتباريس».