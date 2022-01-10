القوى العاملة تسترد 21 مليون ليرة لبنانية لـ12 مصريا في بيروت

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح في استرداد 21 مليون ليرة لبنانية، قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ12 عاملا مصريا، موضحا أنّ الكفالة البنكية تُفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

حفظ حقوق العمالة المصرية في الخارج

وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي ببيروت، أنّ ذلك يأتي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

إنجازات القوى العاملة في الربع الأخير من 2021

وتناول التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالي، شيرين سيد عبدالجواد، رئيس مكتب التمثيل العمالي في بيروت، ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الربع الأخير من العام المنصرم 2021، حيث جرى اعتماد 18 عقد عمل، وتسوية 29 شكاوى وديا، وحفظ شكوتين، و16 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 47 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

وأجرى المكتب 14 زيارة للجهات الحكومية المعنية، و6 زيارات ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، فضلا عن عقد 8 لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية، وبلغ عدد حالات الموافقة على نقل كفالة إلى كفيل جديد 53 حالة.