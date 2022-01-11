أزمة جديدة في لبنان بعد ارتفاع أسعار المحروقات متأثرة بسعر صرف الدولار

أفاد تقرير للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع سعر جالون البنزين 95 أوكتان لـ1800 ليرة، و98 أوكتان لـ2000 ليرة، وشهدت سوق المحروقات في لبنان زيادة جديدة في الأسعار هي الثانية في غضون أسبوع، متأثرةً بارتفاع سعر الصرف، بعد تحرير سعره نسبيا وسط ارتفاع هائل في سعر الدولار بالسوق الموازية التي يلجأ إليها المستوردون لتأمين عمليات الاستيراد، ما ينعكس بشكل مباشر على سعر الوقود إذ ألزم مصرف لبنان شركات توزيع الوقود بتوفير نسبة من قيمة المحروقات بالدولار في حين أن التسعير والبيع يتم بالعملة المحلية .

نوفمبر 2019 بداية الأزمة المالية في لبنان

وتشهد لبنان منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية وضعت الدولة ضمن أسوأ 10اقتصادات وأزمات عالمية، وربما إحدى أشد 3 أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق للحل، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي، وتتزايد الأزمة مع ارتفاع أسعار السلع التي عجز اللبنانيون عن توفيرها، خاصةً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار ليلامس عتبة الـ25 ألف ليرة لبنانية، وارتفعت أسعار المحروقات بعد رفع الدعم عنها، كما أدى رفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة إلى ارتفاع أسعارها بين 5 و10 أضعاف، ما يهدد صحة آلاف المواطنين غير القادرين على شرائها.

ارتفاع أسعار المحروقات في البرد القارس

وفى ظل البارد القارس يواجه اللبنانيون ارتفاع أسعار المحروقات والتسعيرات الجنونية لقطاع النقل العام الذي بات بعضه يعتمد الدولار الأميركي كعملة للتسعير، وسط توقعات من الخبراء باحتمالية أن يفوق سعر صفيحة البنزين في الأيام أو الأسابيع المقبلة نصف قيمة الحد الأدنى للأجور، حال استمر سعر صرف الدولار بمساره التصاعدي.

وشهدت العديد من محطات المحروقات بغالبية المناطق في لبنان، تكدسا للسيارات بسبب تهافت الناس على شراء المحروقات.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار سجل في السوق غير الرسمية رقما قياسيا جديدا، إذ بلغ متوسط السعر 32300 ليرة لكل دولار بزيادة قدرها 800 ليرة خلال ساعات العمل الأولى لتعاملات اليوم عن متوسط السعر مساء أمس الذي ناهز 31500 ليرة لكل دولار .