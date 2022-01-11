أبوالغيط وميقاتي يناقشان الوضع في لبنان: استمرار الجمود السياسي «خطير»

التقى السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، على هامش مشاركته في أعمال منتدى شباب العالم المقام في شرم الشيخ، الذي انطلقت فعالياته أمس الإثنين وتستمر حتى الخميس المقبل، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة شخصيات رفيعة المستوى من عدد من الزعماء ورؤساء وشخصيات عامة عربية وأجنبية، وعلى رأسهم حضور الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

الوضع في لبنان

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة، بأنّ الأمين العام للجامعة العربية، ناقش مع رئيس الحكومة اللبنانية، الوضع في بلاده، ومخاطر استمرار حالة الجمود السياسي في ضوء المصاعب الاقتصادية الهائلة التي يعاني منها الشعب اللبناني، حيث أكد أنّ صيانة العلاقات العربية للبنان يتعين أن تمثل أولوية رئيسية لدى الحكومة من أجل مصلحة اللبنانيين جميعا في هذه الظروف الصعبة.

تنظيم منتدى شباب العالم

وأضاف المصدر، أنّ الأمين العام أشاد بالتنظيم الجيد لمنتدى شباب العالم، كما ثمّن الجهود المصرية في دعم وتمكين الشباب، مؤكدا أهمية مد جسور التواصل مع الأجيال الجديدة من الشباب العربي والأجنبي والاقتراب من عالمهم والاستماع إلى طموحاتهم وأفكارهم والعمل على دمجهم في المسيرة التنموية للمجتمعات باعتبارهم حجر الزاوية في بناء المستقبل.