القبض على منتحل صفة أستاذ جامعي بكفر الشيخ.. أسس أكاديمية بدون ترخيص

ألقت قوات الشرطة بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع إدارة الأموال العامة، القبض على شخص لانتحاله صفة أستاذ جامعي وإدارته أكاديمية علمية بدون ترخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

شهادات جامعات حكومية مزورة

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا يفيد قيام ضباط مباحث دسوق بالتنسيق مع إدارة الأموال العامة للقبض على شخص، لانتحاله صفة أستاذ جامعي وإنشاء أكاديمية تعليمية وقيامه بإلقاء محاضرات واتخاذه مقر الأكاديمية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات جامعية، فضلاً عن قيامه بترويج شهادات دراسية «مزورة» منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في المجالات الطبية «على غير الحقيقة»، وقيامه بتنظيم دورات تدريبية وهمية.

المتهم استقطب راغبي الحصول على شهادات جامعية

وأكدت التحريات أن المتهم تمكن من خلال ذلك استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليه من مقر الأكاديمية الوهمية بدسوق في كفر الشيخ، وبتفتيش مقر الأكاديمية المُشار إليها جرى ضبط العديد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية، وشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية، وكمية كبيرة من مسوغات التقديم بالأكاديمية، ودفتر استلام نقدية، مبالغ مالية، جهاز لاب توب بمشتملاته وهاتف محمول «بفحصهما فنياً تبين أنهما محملين بالعديد من المستندات التي تؤكد نشاطه»، وبمواجهته أقر بنشاطه وقيامه بتزوير الكارنيهات باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته.