توقف الصيد بالبرلس لليوم الخامس على التوالي لسوء الأحوال الجوية

‎أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن استمرار توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، لليوم الخامس على التوالي، ويستمر حتى تحسن حالة الطقس، ورست المراكب بميناء البرلس والقرى المطلة على البحر المتوسط بقرى الجزيرة الخضراء بمطوبس وعلى شاطئ بحيرة البرلس.‎

وناشد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد ببحيرة البرلس أو البوغاز وذلك حفاظا على سلامتهم من الرياح الشديدة.

فيما أعطى محفظ كفر الشيخ، تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع التغيرات التي تشهدها المحافظة في الطقس على مدار اليوم.

استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

‎كما أعلن محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

‎وكلف محافظ كفر الشيخ، بمواصلة جهود كلاً من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.