تمويل مشروعات شباب بكفر الشيخ بـ1.6 مليار جنيه.. وفرت 29 ألف فرصة عمل

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تمويل 13198 مشروعا للشباب بمليار و601 مليون جنيه، لتوفير 28909 فرصة عمل، من برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، في بيان له، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الاسكندرية لبرنامج مشروعك.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المشروعات تهدف إلى تشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة، ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج، بما يوفر فرص عمل لكثير من الشباب.

تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات

وأضاف محافظ كفر الشيخ، يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، لاسيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحميل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.