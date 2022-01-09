كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة في البحر المتوسط لسوء الأحوال الجوية 

أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، بداية من اليوم الذي يتزامن مع أول أيام شهر طوبة الذي يعد أحد أبرز شهور السنة برودة، فيما شمل القرار إعادة الفتح مرة أخرى مع تحسن حالة الطقس، ما ترتب عليه رسو المراكب بميناء البرلس وبالقرى المطلة على نهر النيل والبحر المتوسط وببحيرة البرلس.

صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء

وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

تعامل فوري مع أي تراكمات لمياه أمطار

وبحسب بيان رسمي، وجه محافظ كفر الشيخ بمواصلة جهود رؤساء المدن، ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه، مشدداً على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

تغيرات جوية مع بداية شهر طوبة

ويأتي ذلك مع بدء أول أيام شهر طوبة، اليوم الأحد، وهو الشهر الخامس في شهور السنة المصرية القديمة والمعروفة حاليا بشهور السنة القبطية الذي يعمل به داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وشهور الزراعة في مصر حتى الآن.