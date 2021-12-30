توقف حركة الملاحة بالبحر المتوسط في كفر الشيخ لحين تحسن الطقس

أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، ابتداء من مساء اليوم الخميس، ويستمر حتى تحسن حالة الطقس، واستمرار انعقادها.

وأعطى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولاً بأول.

استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ

كما أعلن محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

المحافظ يوجه بانتشار المعدات في الشوارع تحسبا للأمطار

وكلف محافظ كفر الشيخ، بمواصلة جهود رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه.

كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنبا إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

وانتظمت حركة الصيد اليوم ببحيرة وبوغاز البرلس وخرج الصيادون في رحلات صيد بعد التزود بالوقود من ميناء الصيد في البرلس، بينما قدمت «الوطن»، بثا مباشرا من داخل بحيرة البرلس اليوم، يؤكد انتظام حركة الصيد داتخل البحيرة رغم سوء الأحوال الجوية.