السيسي: «عندنا تواصل حقيقي بين الحكومة والمواطنين.. مابنخبيش عليهم حاجة»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مشروع حياة كريمة، قائلا: «كل اللي إحنا بنعمله ده هو خطوة من 1000 خطوة لسة هنعملها وده كلام مش معنوي ده تقدير موقف حقيقي من وضعنا وللتحديات الموجودة من عندنا، واللي بتسمعوه مني نتيجة تواصل حقيقي بين الشعب والحكومة مبنخبيش حاجة وبنقول للناس كل حاجة».

وأضاف السيسي خلال جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أنه حينما قررت الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يتم التحسب من إجراءاته كثيرا، وتابع قائلا: «كنا خايفين من رد فعل الناس على إجراءات صعبة، بتكلم عن نوفمبر 2016، لكن في المؤتمر ده يهمني أوجه تحية كبيرة جدا لشعب مصر».