مناطق تشهد سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة.. اعرفها

انخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة ستشهده البلاد، من الغد الجمعة، الموافق 14 يناير 2022، إذ أفادت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تقل الحرارة بصورة تدريجية، بقيم تتراوح بين 3:2 درجات مئوية، على أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل للحرارة على شمال الصعيد والسواحل الشرقية، وشديد البرودة في الليل يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيانها، أنه من المتوقع أن تشهد عدد من المناطق سقوط للأمطار المتوسطة والخفيفة خلال الأيام القادمة، يصاحبها نشاط الرياح، إذ حددت تلك الأماكن المتوقع سقوط أمطار عليها، بداية من اليوم، وهي كالتالي:

الخميس 13 يناير

حددت هيئة الأرصاد الأماكن التي ستشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%، وهي جنوب الوجه البحري وجنوب الصعيد، ومن الممكن أن تمتد إلى القاهرة الكبرى، مساءً على فترات متقطعة، وتكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

الجمعة 14 يناير

من المتوقع أن يشهد جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، أمطارا على فترات متقطعة، ومتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومتقطعة في مدينتي حلايب وشلاتين.

السبت 15 يناير

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق في السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

الأحد 16 يناير

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تكون في مدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

الإثنين 17 يناير

من المتوقع سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.