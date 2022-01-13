وزيرة البيئة: سنبني على توصيات جلسة المناخ بمنتدى شباب العالم

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية التوصيات الخاصة بجلسة التغيرات المناخية والتي حظيت بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت عنوان «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ.. لمواجهة التغيرات المناخية»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، موضحة أن تلك التوصيات يمكن البناء عليها في مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية.

جلسة المناخ تمهيد لما سيناقش بالمنتدى

جاء ذلك أثناء تفقدها لجناح وزارة البيئة وعقدها للعديد من اللقاءات الإعلامية بالجناح، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أن الجلسة المناخ تعد تمهيدا لما سيتم مناقشته في مؤتمر الشباب الذي يسبق مؤتمر المناخ المقبل، والذي نأمل في تحقيق أهدافه مساعدة البلدان وخاصة النامية على التكيف ومواجهة التغيرات المناخية.

وأوضحت فؤاد أن هناك تعاون وثيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل مناقشة المبادرات الخاصة والأبحاث العلمية للتصدي لآثار التغيرات المناخية، وكذلك التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم ابتكارات الشباب للحفاظ على البيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ.

ملف البيئة يمكن الشباب للعمل من خلاله

وأضافت وزيرة البيئة أن ملف البيئة لم يصبح عبءا بل صار ملف يمكن للشباب العمل من خلاله ويفتح مجالات مختلفة لاستثمارات كبيرة وصغيرة سيستغلها الشباب، كمجالات تبطين الترع والطاقة الجديدة والمتجددة ، وغيرها من المجالات.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى جهود وزارة البيئة في مواجهة التغيرات المناخية التي يعد أهمها إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزارء وتنفيذ الخريطة التفاعلية لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية في الأماكن المهددة، بالإضافة إلى المشروعات المختلفة التي أقامتها الدول كالنقل المستدام وحماية الشواطئ ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة المالية من أجل إصدار السندات الخضراء وتوجه البنوك إلى تمويل أي مشروعات تراعي التغيرات المناخية.

وأضافت وزيرة البيئة أن المنتدى شهد عرض مسؤولي العديد من البلدان لرؤيتهم للعالم ما بعد كورونا، وتجربة كل دولة في مواجهة هذه الجائحة التي أثرت على البشرية بصفة عامة، مؤكدةً على أن الجميع اتفق على أن موضوع التغيرات المناخية أصبحت قضية حاكمة بكل المقاييس، بصورة تتطلب مواجهة العالم بمنتهى الحسم والسرعة للتواكب مع التحدي الأكبر خلال الفترة المقبلة.