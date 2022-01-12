السيسي: «كوفيد» سيغير خريطة الشركات في العالم ويجب علينا استغلال الفرصة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه خلال زياراته الخارجية كان يلتقي بالشركات الكبرى، «كنت بقول لهم إننا مستعدين نقدم لكم التسهيلات اللازمة في مصر، وعندنا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اللي بتطل على البحر المتوسط في حوالي 60 مليون متر، وعلى السخنة في حوالي 240 أو 250 مليون متر، وجاهزين بتشريعات خاصة لجذب الشركات الكبرى للعمل في مصر».

احترام كامل لالتزاماتنا مع الشركات الصناعية الكبيرة

وأضاف «السيسي» خلال جلسة في منتدى شباب العالم مع شركاء التنمية، عرضها التلفزيون المصري، «الشركات الصناعية الكبيرة لها سياساتها ودراساتها المختلفة اللي بتحدد بمقتضاها تواجدها في العالم، لكن احنا مش عاوزين حد ييجي عندنا ونقوله ناخد حاجة منه غصب..لأ، فيه احترام كامل بالتزاماتنا مع هذه الشركات، كل الدعم لها لإننا محتاجين ده».

وواصل: «أتصور من ضمن الآثار اللي ترتبط بـ كوفيد، خريطة تواجد الشركات في العالم يمكن هتتغير شوية، نتيجة الواقع اللي أثبته أو اللي اتشكل نتيجة الكوفيد في أوروبا ودول تانية، وأتصور إن ده هيدينا فرصة إحنا محتاجين نستغلها».