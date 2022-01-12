السيسي بمنتدى الشباب: أشكر كل شخص يوجه الحكومة بكلام إيجابي ويشجعها

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لكل شخص يوجه الحكومة بالكلام الإيجابي ويشجعها، قائلا: «بشكر كل اللي قال كلام إيجابي وشجعنا وشجع الحكومة على إننا بنشتغل كويس».

وأضاف «السيسي» خلال جلسة في منتدى شباب العالم مع شركاء التنمية، عرضها التلفزيون المصري، أن الصناعات المشتركة جهد يبذل على أعلى مستوى، وليس فقط على مستوى الوزراء أو رجال الصناعة.

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة السلام شرم الشيخ، وتستمر حتى 13 يناير الحالي، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا التي تعكس ملامح الواقع بعد جائحة فيروس كورونا.

منصة افتراضية لمنتدى شباب العالم

وأعلنت إدارة المنتدى في وقت سابق، إطلاق منصة افتراضية تفاعلية للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم 2022 عن بُعد، لإتاحة الفرصة لمشاركة من لم يتمكن من الحضور، والمشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى، بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين.