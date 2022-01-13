السيسي: ندرس مشاركة الشباب في مؤتمر المناخ المقبل

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تساند الشركات المصرية في الخارج، والمهم أنهم يقدمون أنفسهم بمواصفات فنية ومالية جيدة.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة خلال لقاء مع شركاء التنمية، على هامش أعمال منتدى شباب العالم، مساء أمس الأربعاء: «احنا داعمين لكم، واللي هيقدر يقدم نفسه كمواصفات فنية ومالية هيشتغل، واحنا ندعمكم ونديكم الفرصة بمصر في الأول، ثم مع الأشقاء في أفريقيا، وانتوا اللي هتفرضوا نفسكم بجودة عملكم، والتسعير اللي هتحطوه».

أما عن مشاركة الشباب في مؤتمر المناخ المقبل، فقال الرئيس، إن الدولة تتخذ هذه المسألة بجدية كبيرة، وتعمل كل ما تستطيع لكي ينجح، وهناك تفكير لترك مساحة للشباب ليكونوا أحد المكونات التي تنجح المؤتمر، ويصبحون صوتا مسموعا، موضحًا أنهم يبحثون حاليًا شكل وطريقة مشاركة الشباب، وهذا الأمر موضوعا في الاعتبار.