جامعة القاهرة تحظر تأجير قاعة الاحتفالات حفاظا على سمعتها العريقة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، نجاح الجامعة في توزيع الكوادر في الإدارات العامة، بما حقق الاستفادة القصوى من القدرات، وإعادة تطوير البناء التنظيمي للجامعة، وتكوين جيل ثان من الإداريين، بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات الحسابية لمواكبة النمو الحادث في العمليات المالية للجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة في بيان له، أن الجامعة وضعت العديد من الضوابط والآليات وإجراءات الأمن، من خلال وضع منظومة رقابية فعالة، لضمان جودة وسلامة الأغذية، وطبقت الاشتراطات الصحية على جميع العاملين بالمطابخ وصالات الطعام في المدن الجامعية، بالإضافة إلى حظر تأجير قاعة الاحتفالات الكبرى، وأي من منشآت الجامعة، لعدم توظيفها لأغراض غير مشروعة، وحفاظا على سمعة الجامعة العريقة.

استحداث 21 إدارة جديدة

وأوضح «الخشت» أنه تم تطوير واستحداث العديد من الإدارات بلغت نحو 21 إدارة، من بينها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، دعما لتعزيز الشفافية والمساءلة والمحاسبية، والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، التي تساهم في توفير البنية التحتية المعلوماتية لإنجاز أعمال وأنشطة الجامعة، وتدعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، والإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الجامعة، والتي تُعد من الإدارات النوعية والمميزة، ولا توجد سوى في جامعتين مصريتين فقط؛ من بينها جامعة القاهرة.

الجامعة أنشأت وحدات متابعة

وأضاف البيان أنه تم استحداث كل من المجموعة النوعية لوظائف الإدارة الإشرافية لكليات الجامعة، والمجموعة النوعية للوظائف الاستشارية بجداول وظائف الجامعة لأول مرة.

وأكد أن الجامعة أنشأت وحدات متابعة، من بينها توثيق الصفحات الرسمية لجامعة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بهدف فتح قنوات اتصال رسمية، للتعامل مع مواقع السوشيال ميديا، ومتابعة التعليقات ورصد الآراء والمقترحات التي تخدم العملية التعليمية، ودعم وجود منصات رسمية موثقة للجامعة لتعزيز التواصل مع الطلاب، وحتى لا يتم تضليلهم من الصفحات التي تستغل اسم الجامعة في نشر أخبار كاذبة.