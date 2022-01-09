الخشت: جامعة القاهرة نظمت أنشطة لرفع وعي الطلاب وزيارة المشروعات القومية

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا عن جهود الجامعة في تطوير وعي الطلاب خلال عام 2021، تضمن الأنشطة الثقافية التي نظمتها الجامعة، ومشروعات التوعية الطلابية والمجتمعية على مستوى كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية والأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية التي نظمتها الجامعة بمشاركة الطلاب.

ندوات وحملات توعوية لرفع مستوى الوعي

كما استعرض التقرير الأنشطة الثقافية التي نظمتها الجامعة لتطوير وعي الطلاب من خلال تفعيل النسخة الرابعة من معسكر قادة المستقبل لطلاب الجامعة تحت شعار «بناء الإنسان وتطوير العقل المصري»، حيث عقدت ندوات وحوارات مفتوحة مع الطلاب.

واستضافت الجامعة نخبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد لتعريف الطلاب بدور الدولة في جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة وتوضيح مدى حرص الدولة على تثقيفهم وتنمية مهاراتهم، ورفع مستويات تفكيرهم ونجاح التنافسية بينهم.

وتناول التقرير ما أنجزته الجامعة من مشروعات التوعية الطلابية والمجتمعية، من خلال الندوات وورش العمل التوعوية والتي تنوعت موضوعاتها لتشمل مختلف المجالات والموضوعات مثل التوعية بالصحة العامة والسلوكيات، وفيروس كورونا، والسمنة المفرطة وكيفية الوقاية منها، والتوعية بتغيرات المناخ، وبمخاطر الإدمان، وبطرق الحفاظ على الموارد المائية وكيفية إعادة تدويرها، والتوعية بمخاطر إدمان الإنترنت.

محو الأمية ورعاية ذوي الهمم

كما تناول التقرير جهود جامعة القاهرة في التوعية بمخاطر الفساد وطرق مكافحته من خلال تنظيم ندوة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتدريب 140 طالبا وطالبة على عدة مهارات لتنفيذ نموذج محاكاة المؤتمر العام للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتضمن التقرير دور جامعة القاهرة خلال عام 2021 في المبادرة القومية لمحو الأمية، ورعاية ذوي الهمم من خلال إطلاق مبادرة لدمجهم في المجتمع الجامعي، وإنشاء مركز لخدمات ودعم ذوي الإعاقة يكون شعاره جامعة متاحة كليًا تحقق مبدأ الدمج وتكافؤ الفرص للطلاب ذوى الإعاقة، ويكون المركز هدفه نشر ثقافة الدمج داخل المجتمع الجامعي وخارجه، والعمل على إتاحة عدد من مباني الجامعة لتناسب ذوي الإعاقة، وتحقيق رسالة الجامعة في تقديم خدمة تعليمية وأنشطة طلابية مميزة لذوي الإعاقة.

زيارات ميدانية للمشروعات القومية

كما تضمن التقرير تنظيم جامعة القاهرة لزيارات ميدانية متعددة للطلاب للتعرف على المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي تشهدها الدولة المصرية مثل مشروع مزارع الدلتا، ومدينة الجلالة، ومركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، وتهدف هذه الزيارات إلى تنمية روح الولاء والانتماء لدى طلاب جامعة القاهرة.

واستعرض التقرير الأنشطة الرياضية والمسابقات المختلفة التي أقامتها رعاية الشباب للطلاب، وفوز طلاب جامعة القاهرة بمراكز متقدمة في مختلف المنافسات والمسابقات الفنية والرياضية والثقافية التي شاركت فيها الجامعة مع جامعات ومعاهد أخرى على مستوى مصر.