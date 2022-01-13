رئيس حزب العدل: منتدى الشباب يخدم العالم أجمع عبر مبادرات خلاقة

أشاد النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل بالجهود المبذولة في تنظيم المنتدى، معربًا عن سعادته برؤية الشباب المشاركين من جميع قارات العالم، ما يمثل قوة ناعمة إضافية لمصر.

تفعيل دور أبناء الحزب وإكسابهم المزيد من الخبرات

وأضاف رئيس حزب العدل، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنّ مشاركة قيادات وأعضاء الحزب في أنشطة منتدى شباب العالم يأتي في إطار تفعيل دور أبناء الحزب وإكسابهم المزيد من الخبرات في العمل العام والسياسي.

وأوضح «إمام»، أنّ منتدى الشباب وسيلة لإظهار مجهودات مصر في تمكين الشباب والتنمية، كما يرسل رسائل كثيرة للعالم أجمع، أهمها على الإطلاق أنّ مصر بلد الأمن والأمان والسلام، حيث يقام المنتدى على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ، لتعميق التواصل مع شباب العالم ليكونوا سفراء في بلدانهم للتجربة المصرية، مشيرًا إلى أنّ القيادة ليست بفرض أمر واقع وإنما بالحكمة والوعي والتخطيط.

ابتكار المبادرات لغدٍ أفضل يخدم العالم أجمع

ويجمع المنتدى شبابًا واعدًا من جميع قارات العالم، يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التي يناقشها المنتدى، ويضم كوادر طموحه تمتلك شغفًا حقيقيًا لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغدٍ أفضل يخدم العالم أجمع.

يُشار إلى أن وفد من حزب العدل، شارك في فعاليات المؤتمر بشكل مؤثر حيث ضم وفد الحزب إلى جانب رئيسه النائب عبد المنعم إمام، النائب أحمد قناوي، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى أمين عام الحزب، عبد العزيز الشناوي، وقيادات الحزب الشبابية المشاركين بالمنتدى «شادي الكردي، وسالي أبو النصر، وشريف الرفاعي، عمرو البنا ، وإسلام الجندي، ومحمد عزت».