كرم جبر: حديث الرئيس في منتدى الشباب اتسم بالبساطة والوضوح

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ الأجواء الرائعة في شرم الشيخ من أضواء وسائحين بعد منتصف الليل، يعد رسالة هامة للغاية «للغرب الذي يعيش حاليا في صقيع وجليد بأن هذه هي مصر».

قلوب نصف مليون شاب حول العالم تحن لشرم الشيخ

وأضاف «جبر»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أمس الأربعاء، أن هناك ملحق ثقافي لدولة أجنبية يعيش في مصر لمدة طويلة حوالي 10 أو 15 سنة، وبعد انتهاء مدته، طلبت منه دولته عودته مرة أخرى، فكان رده لها: «أرجع فين؟.. دي بلد الناس مش بتنام فيها».

وأشار إلى أن هناك ارتباط نفسي أو روحي بين شرم الشيخ ومنتدى شباب العالم، موضحا: «نجد قلوب شباب العالم تحن لهذا المكان، نص مليون أو 500 ألف سجلوا عشان يجوا المؤتمر، ففي نوع من الحنين والاشتياق، وفعلا شرم الشيخ بلد جميلة وتتحب وبلد السلام، وإن شاء الله على نهاية السنة ستتوج كل هذه الاحتفالات بمؤتمر الدولي للمناخ، وهينقل مصر نقلة مهمة الفترة القادمة».

ونوه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن ما لفت نظره في المؤتمر هو العرض الذي قدمه الرئيس السيسي عن التجربة المصرية لمواجهة الجائحة: «كلام الرئيس كان منظم جدا، درس في البساطة والوضوح»، لافتا إلى أن مصر قبل جائحة كورونا اتخذت عدة إجراءات على الصعيدين الاقتصادي والصحي.

المؤتمر الدولي للمناخ نقلة مهمة لمصر

وأشاد كرم جبر بمبادرة القضاء على فيروس سي، في زمن قياسي، رغم أن الأرقام أشارت إلى إصابة 15 مليون مصري به، ما كان سيشكل كارثة مع ظهور جائحة كورونا.

ونوه إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصف برنامج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جرى تنفيذه في نوفمبر 2016، بأنه «قاسي وعنيف جدا لكن المصريين، أهل الصبر استحملوا إن هيبقى فيه ضوء في نهاية النفق».