التنمية المحلية: رفع كفاءة العاملين بـ4 دورات تدريبية تستهدف 157 متدربا

في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية برفع كفاءة ومهارات العاملين فى الإدارة المحلية لأداء المهام المكلفين بها بصورة أفضل وخلق كوادر قادرة على العطاء و التفانى، أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن تنظم الوزارة الأسبوع المقبل 4 دورات متنوعة يستفيد منها 157 متدربا.

وقال وزير التنمية المحلية أن الدورات تتضمن رفع مهارات 45 من رائدات العمل التنفيذى تنفيذاً لنهج القيادة السياسية بالاهتمام بقضايا المرأة المصرية ودعمها و تمكينها تنفيذاً لرؤية مصر 2030 ، وأوضح "شعراوي" أن الدورات تتضمن أيضاً دورة لتأهيل 60 من المرشحين لتولى مناصب قيادية فى المحليات إضافة إلي دورة لتنمية مهارات الكوادر والعاملين في مجال حماية الطفل ، فيما تستمر دورة أساسيات الحاسب للأسبوع الثانى على التوالى.

وأكد اللواء محمود شعراوي حرص الوزارة وسعيها لتأهيل القيادات النسائية لزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية التنفيذية والمساواة بين الجنسين داخل المحليات ، لافتاً إلي أن البرنامج التدريبي لرائدات العمل التنفيذي يختص ببناء قدرات العاملات بدواوين عموم المحافظات لتأهيلهن لشغل مناصب قيادية بالإدارة المحلية ، مع تنمية مهاراتهن لجعلهن رائدات بالعمل المجتمعى.

وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة أن يتضمن المحتوي التدريبي للدورة التدريبية علي تنمية العديد من مهارات رائدات العمل التنفيذي فى عدة مجالات منها فن إدارة الوقت والتخطيط الاستراتيجي ، والتواصل الإداري الفعال، و تحليل المشكلات وصنع القرار ، بالإضافة الي تنمية المهارات القيادية، وإدارة الأزمات و الصراعات والتعامل الإعلامي ، و مهارات التفاوض ، وكيفية تشكيل فرق العمل ، والتحول الرقمي في أداء الخدمات .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن الدورة التدريبية والتى تستمر على مدار أسبوعين ستتضمن أيضاً تعريف رائدات العمل التنفيذي بملامح قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وإستراتيجية حقوق الإنسان ، وأهم ملامح قانون الطفل ودور لجان الحماية ، ومفهوم النوع الاجتماعي وإدماجه في المجتمع ، والتطوير المؤسسي، والحوكمة ومكافحة الفساد، ومدونة السلوك الوظيفي .

وفي السياق ذاته وفى ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لضخ دماء جديدة و تطوير العمل بالمحليات ، أعلن اللواء محمود شعراوى أن الأسبوع التدريبى المقبل سيتضمن دورة تدريبية لعدد 60 مرشحاً ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية و المقابلة الشخصية وفقاً لإعلان الوزارة رقم 2 لسنة 2020 لشغل وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، ولائحته التنفيذية ، مشيراً إلى إستمرار الدورة التدريبية لمدة أسبوعين ويتضمن البرنامج التدريبي محاضرات وورش عمل وجلسات بإجمالي 90 ساعة تدريب .

و أوضح اللواء محمود شعراوى أن البرنامج التدريبى لتأهيل قيادات الإدارة المحلية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة سيركز على العديد من الموضوعات التى تتعلق بعمل المحليات وأهمها :استراتيجية التنمية المحلية ، والتطوير المؤسسى ، والإدارة المحلية و حماية الأمن القومى ، وآليات مكافحة الفساد فى الوحدات المحلية ، و مبادرة "حياة كريمة" و برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وقانون الخدمة المدنية، و إدارة أملاك الدولة الخاصة بالمحليات لافتًا إلى احتواء البرنامج التدريبي أيضا على التحديات التى تواجه منظومة المخلفات الجديدة و إجراءات تنفيذها ، والتخطيط المحلى ، و إجراءات تقنين و حماية الأراضي والمخالفات ، و منظومة الإعلانات فى المراكز والمدن والأحياء ، و قانون المحال العامة ، وملامح عن قانون الإدارة المحلية ، و المشروعات الصغيرة و دور برنامج "مشروعك "فى دعم التنمية الاقتصادية فى المحافظات ، و دور قطاع التفتيش و الرقابة فى المحليات ، و دور مكاتب خدمة المواطنين و مبادرة صوتك مسموع فى المحافظات ، و دور المراكز التكنولوجية فى تحقيق التنمية.

وعلى جانب آخر.. احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بإنتهاء فعاليات دورتين تدريبتين هما : تنمية مهارات المديرين والعاملين فى المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية بالمشروعات الصغيرة "مشروعك" ، ودورة منظومة التخطيط المحلي المتطورة ومتابعة تنفيذ المشروعات ، واستفاد منها 52 متدرباً من جميع المحافظات.