«شعراوي»: دورة تدريبية لرفع مهارات العاملين بـ«مشروعك» في سقارة

في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتوفير فرص عمل في جميع المحافظات من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، إحدى أذرع الوزارة الرئيسية والهامة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير.

دورة تدريبية لتنمية مهارات المديرين

وينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل دورة تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومكاتب «مشروعك» بالوزارة والمحافظات يستفيد منها 54 متدرباً.

وأكد اللواء محمود شعراوي، في بيان صحفي، أنّ مبادرة مشروعك تتواجد من خلال 260 مقرا على مستوى 27 محافظة لنشر فكر العمل الحر بين الشباب، وعدم انتظار العمل الحكومي، واستثمار طاقات الشباب وقدراتهم وأفكارهم الابتكارية، في تنفيذ «المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، لتكون بداية لمستقبل جاد وناجح ويصبح هؤلاء الشباب نواة لجيل جديد من رجال وسيدات الأعمال، موضحاً أن هدف المبادرة هو إحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر على مستوى النجوع والقرى والمدن ودفع عجلة الاقتصاد وتوفير وتشغيل أهلنا في المحافظات المصرية.

تسهيل إجراءات بدء إقامة المشروعات الجديدة

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنّ «مشروعك» ساهم في تسهيل إجراءات بدء إقامة المشروعات الجديدة، ومساهمته فى إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات، وتبسيط الإجراءات، وتقديم المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة.

وفي ذات السياق، أشار «شعراوي»، إلى استمرار مركز التنمية المحلية بسقارة في تنظيم دوراته التدريبية للأسبوع الـ21 وتتضمن دورتين تدريبتين هما «أساسيات الحاسب الآلى والأوفيس، ومنظومة التخطيط المحلي المتطورة ومتابعة تنفيذ المشروعات»، و يستفيد منها 106 متدربين.

وعلى جانب آخر احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بتخريج 131 متدرباً اجتازوا 5 دورات تدريبية، وهي دورة مؤشرات قياس الأداء الحكومي وتطبيق موازنة البرامج والأداء، وتنمية القدرات الشخصية والقيادية، ودورة التخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى دورتي أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية، واللغة الإنجليزية مستوى متوسط.