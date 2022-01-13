ممثل الأونروا بالقاهرة: منشآتنا في غزة تضررت من العدوان الأخير

قالت سحر الجبوري، رئيس مكتب ممثل الأونروا في القاهرة، إن الوكالة أقدم وكالة إنسانية في الشرق الأوسط، وقصة نجاح استمرت 72 سنة، تعمل على تقديم الخدمات الصحية والإغاثية والاجتماعية وحالات الطوارئ والتعامل مع المخيمات.

70 ألف نازح في مايو

وأضافت الجبوري خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «في شهر مايو المنصرم لجأ ما يربو عن 70 ألف نازح إلى 59 مدرسة تابعة للوكالة، وفقد منهم 8 آلاف شخص مأواه، فأعادت الوكالة تقييم سريع للأوضاع بعد الحرب من خلال نظام دولي أوسع ووضعت خطة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي السريع من آثار الحرب».

التعامل مع من فقدوا منازلهم في فلسطين

وتابعت رئيس مكتب ممثل الأونروا في القاهرة، أن الوكالة ركزت على اللاجئين الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم أو تضررت منازلهم بشكل أو بآخر وأعانتهم على إعادة الإعمار، كما تضررت منشآت الوكالة في الحرب وعملت على إعادة إعمار منشآتها وترميمها.

وأكدت على أن الوضع الإنساني في غزة حرج بين نار الحروب والحصار وبراثن جائحة كورونا، وبالتالي فإن الوكالة عملت على تخفيف العبء الإنساني وتقديم المساعدات الغذائية والإنسانية والنقدية، حيث يعتمد 1.4 مليون لاجئ فلسطيني داخل القطاع من المساعدات في الوكالة.

وأشارت، إلى أن هشاشة أوضاع الفلسطينيين في زيادة مستمرة، حيث تزيد أعدادهم واحتياجاتهم الإنسانية، وتعول الوكالة على المجتمع الدولي لمنحها ما يكفي من أموال وتكون مستدامة ويمكن التنبؤ بها لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.