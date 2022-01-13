السيسي يشهد حفل خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب في ختام منتدى الشباب اليوم

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة حرمه انتصار السيسي، لحضور الحفل الختامي للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، والذي يتضمن حفل خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب. ومن المقرر أن يبدأ الحفل بكلمة مُسجلة من فيكتوار توميغا داغبى، رئيس وزراء دولة توجو، يليها كلمة جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، يليها عرض فيلم ملخص لفعاليات المنتدى في نسخته الرابعة، ثم عرض لـ 2 من الشباب المشاركين في المنتدى وهما، محمد تيسير، من مصر، وتمار أنزينزي، من جورجيا.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

وخلال الجلسة الختامية، يتم عرض فيلم ترويجي عن الأكاديمية الوطنية للتدريب، ثم كلمات لشركاء الأكاديمية الدوليين، تبدأ بكلمة لنائب مدير معهد جنيف للدراسات الاستراتيجية والأمنية GCSP، تليها كلمة لأحد خبراء المدرسة الفرنسية للإدارة بفرنسا، ثم كلمة لممثل المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية بكوريا الجنوبية NHI.

وتتضمن فعاليات الجلسة الختامية عروض لـ 4 شباب وهم جون يوهانسن، من جنوب السودان، وأوكافور شينازا، من نيجيريا، وحاتم فتحي، من مصر، ودينا حسن، من مصر، وتلي العروض كلمة لممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية.

ويقدم ممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية ACCET، شهادة الاعتماد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتلقى دكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب كلمتها، ثم يسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهادات التخرج لخريجي الأكاديمية الوطنية.

عن منتدى شباب العالم

ويعد منتدى شباب العالم حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وانطلق عبر 3 نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.