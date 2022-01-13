«الأطباء» تستمع لأقوال الطبيب المتهم بالتسبب في خطأ طبي لوائل الإبراشي

قال الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الاطباء، إن الطبيب الذى تتهمه أرملة الإعلامي وائل الإبراشي بالتسبب في خطأ طبي أدى لإصابته بتليف رئوي، سيحضر للنقابة اليوم الخميس لسماع أقواله فيما نسب إليه.

الطبيب يتواصل مع النقابة

وأضاف أمين عام نقابة الأطباء في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الطبيب تواصل مع الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء، وطلب منه الحضور للنقابة لتقديم دفوعه هو ومحاميه فيما نسب إليه من اتهام من قبل أرملة الإعلامي وائل الإبراشي بالتسبب في خطأ طبي أدى لإصابته بتليف رئوي ووفاته، ورحبت النقابة بهذه الخطوة لسماع أقواله اليوم".

وتابع «سالم»: «النقابة تفتح أبوابها لأى شكاوي يقدمها محامي أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي الذى أعلن أنه سيتقدم اليوم بشكوى للنقابة ضد الطبيب".

وأكد أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة حتى الآن مازالت تتابع القضية المثارة باهتمام شديد للوقوف على حقيقة الموقف وما إذا كان الطبيب أخطأ أم لا والتأكد من صحة الاتهام الذي وجهته أرملة الإعلامي وائل الإبراشي له.

تصريحات أرملة الإبراشي

وكانت «الوطن» بتصريحات لأرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، قالت فيها إنه تعرض لتشخيص وعلاج خاطئ في بداية رحلة علاجه على يد أحد الأطباء، وهو ما أدى لتدهور حالته الصحية، وتحولت تلك التصريحات إلى قضية رأى عام وتوالت بعدها الانفرادات التي كان آخرها الكشف عن هوية الطبيب المتهم من أرملة الإبراشي، وتحديد موعد للاستماع إلى أقوالها اليوم من قبل لجنة التأديب في نقابة الأطباء.

َوكان الإعلامي وائل الابراشي توفي السبت الماضي عن عمر ناهز 58 عامًا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. وقال د. خالد منتصر أمس على صفحته على فيس بوك إنه ظل 3 أشهر يُعالج داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وتناول حبوب مجهولة ليس لها علاقة ببرتووكول علاج كورونا.

وأعلنت أرملة الاعلامي الراحل أمس في تصريح خاص لـ «الوطن» إنها وكلت سمير صبري المحامي لاقامة دعوى قضائية ضد الطبيب المتسبب في وفاة زوجها.