رشا راغب: دربنا أكثر من 28 ألف شاب في مصر وإفريقيا.. وبرامج جديدة هذا العام

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية نجحت في تدريب 28 ألف و820 متدربا في مصر وإفريقيا من خلال 47800 ساعة تدريب قدمتها من خلال 159 برنامجا في 49 جهة متنوعة، موضحةً: «مستعدون لليمن».

برامج الأكاديمية

وأضافت راغب في كلمتها ضمن فعاليات حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أن البرامج تمثلت في المدرسة الرئاسية للتأهيل للقيادة ببرامجها المتنوعة، وهي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.

برامج جديدة ستنطلق هذا العام

وتابعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب: «في هذا العام سنطلق البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء وتأهيل الباحثين وتأهيل الشباب العربي للقيادة»، موضحة أن الأكاديمية أطلقت العديد من البرامج النوعية لقيادة الدولة المصرية، مثل برامج المجلس الأعلى للجامعات ومساعدي وزير العدل ونواب المحافظين وسكرتيري العموم في المحافظات وشباب الدعاة ومستشاري مجلس الدولة ومستشاري هيئة قضايا الدولة، والمحامين العموم، وأول 11 عضوة في تاريخ النيابة العامة وغيرها من البرامج التي نعتز بها.