الأكاديمية الوطنية: 116 ألف ساعة تدريب بمنصتنا الرقمية منذ أبريل 2020

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إنّ جائحة كورونا ألقت بظلالها على مناحي الحياة كافة، ومنها التدريب، لكن الأكاديمية نجحت في تخطي تداعيات الجائحة عبر العديد من الحلول والإجراءات، إذ أطلقت منصتها الرقمية للتعليم التفاعلي في أبريل 2020، لتوفير قنوات رقمية متعددة لخدمة أهداف الأكاديمية التدريبية والمعرفية، موضحة انّ عدد ساعات التدريب على المنصة، وصل إلى 116 ألفا و62 ساعة.

مبادرات قومية لتطوير إمكانيات العاملين في الدولة

وأضافت راغب، خلال كلمتها ضمن فعاليات حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، المنعقد في اليوم الرابع والأخير من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، أنّ الأكاديمية لم تكتف بمدارسها المختلفة للقيادة، فتبنت عددا من المبادرات القومية الهادفة إلى تطوير إمكانيات العاملين بالدولة، وقدمت مبادرة المسؤول الحكومي المحترف، التي استهدفت مقدمي الخدمات في الشباك الأمامي، لما في ذلك من أثر على رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة من الدولة.

تدريب 6306 فردا في 22 محافظة

وتابعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أنّ الأكاديمية درّبت 6306 متدربا في 22 محافظة في إطار المبادرة، فضلا عن مبادرة «ديواني كفء» التي استهدفت العاملين في المكاتب الفنية والإدارات التابعة للمحافظين، لما في ذلك من أثر مباشر على رفع كفاءة العمل في المحافظات، بالإعداد والتأهيل الجيد للعاملين بصفة مباشرة مع متخذي القرار.

ولفتت راغب، إلى تدريب 593 متدربا في 4 محافظات حتى الآن، ما ساعد على الربط بين المستويات ودوائر العمل في الدولة المصرية، لتمكين الخريجين من اتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذ سياسات الدولة وخططها بكفاءة لخلق مجتمع واعٍ ومسؤول.