رشا راغب: أكاديمية التدريب قدمت خدماتها لـ33 جهة في الدولة.. ونتعاون مع دول عربية

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية قدمت الخدمات الاستشارية لعدد من الجهات الحكومية، حيث بدأت في وزارة التنمية المحلية من خلال العمل على تطوير مركز سقارة الخاص بتأهيل موظفي الإدارة المحلية، وما زال العمل مستمرا ليكون المركز مؤسسة تدريبية مطابقة لأحدث معايير التدريب للعاملين بالإدارة المحلية.

الأكاديمية قدمت خدمة الاستشارات لمحافظة كفر الشيخ

وأضافت «راغب» في كلمتها ضمن فعاليات حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، في اليوم الختامي للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أن الأكاديمية قدمت خدمة الاستشارات لمحافظة كفر الشيخ من خلال تدشين مركز استدامة للتدريب والتطوير والمنوط به تدريب ورفع كفاءة موظفي المحافظة، وقد أُفتتح في نوفمبر الماضي، إضافة إلى عدد من الاستشارات الجاري إتمام اتفاقاتها حاليا سواء مع دول عربية شقيقة أو مع بعض المؤسسات الوطنية.

33 جهة تقدمت للاستفادة من الاختبارات

وتابعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الأكاديمية تقدم حزمة من الاختبارات وعمليات التقييم المختلفة المطلوبة لترقية أو لاختيار العناصر القيادية في مختلف مؤسسات الدولة وانطباق معايير رجل الدولة عليهم، وقدم للاستفادة من هذه الاختبارات 33 جهة بمعدل 37 ألف و866 متقدما للاختبارات، ونسبة النجاح لا تتعدى 50%.

ولفتت، إلى أن نسبة النجاح بين المتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين لا تتعدى 1% من المتقدمين، مشددةً على أن الأكاديمية تواصلت مع كبريات المؤسسات في العالم للتعرف على أحدث الخبرات العالمية في الإدارة والقيادة والتكنولوجيا، وعقدت عدة اتفاقيات مع المؤسسات النظيرة في فرنسا وكوريا الجنوبية وسويسرا وهولندا لنقل وتمصير تجاربهم.