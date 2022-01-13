تشييع جثمان وحيد السنباطي وغياب نجوم الفن

انتهت صلاة الجنازة على الفنان الراحل والكاتب الصحفي وحيد السنباطي، قبل قليل، في مسجد الفتح بمنطقة حدائق المعادي، حيث غيّبه الموت عن عالمنا مساء أمس الأربعاء.

جنازة وحيد السنباطي

وسيطر على مشهد جنازة وحيد السنباطي غياب الفنانين، حيث اقتصر الحضور في الجنازة، على بعض أفراد أسرة الراحل، ويُدفن الجثمان في مقابر الأسرة.

عزاء الفنان وحيد السنباطي

عزاء الفنان وحيد السنباطي اليوم بمنطقة حدائق المعادي، حسب ما أعلن نجله «أحمد» أمس عبر صفحته الشخصية فيس بوك، حيث قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خروج الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الفتح ش 9 بالمعادي بجوار محطة مترو حدائق المعادي».

معلومات عن الفنان وحيد السنباطي

- بدأ الفنان وحيد السنباطي حياته المهنية، بالعمل صحفي في قسم الإذاعة والتلفزيون بجريدة الأخبار.

- جمع بين الصحافة والفن، بدخوله عالم التمثيل.

- لم يترك مهنته الصحافة، وتدرج في عمله بمؤسسته حتى أصبح مديرًا لتحرير جريدة الأخبار.

- قدم وحيد السنباطي نحو 50 عملا فنيا على مدار مشواره، عمل خلالها مع كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

- شارك كبار النجوم في العمل، ومنهم الفنان نور الشريف في مسلسل «الدالي»، وحقق خلاله نجاحًا كبيرًا.

- من أهم أعمال السنباطي على مدار مشواره الفني، «القاصرات، برا الدنيا، سلطان الغرام، العصيان، خطوط حمراء، خالي من الكوليسترول، وسلسال الدم»، وغيرها من الأعمال الفنية.