رئيس «شباب النواب»: منتدى شرم الشيخ يؤهل جيلا لمواجهة المستقبل

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن منتدي الشباب بعث رسالة للعالم أن مصر دولة تحتضن شبابها وتسعي دائما لتمكينهم ورفع قدراتهم وخبراتهم الحياتية.

دعم الرئيس للشباب

وأكد رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن دعم الرئيس للشباب غير محدود، وهو حريص علي منحهم الثقة باعتبارهم قادة المستقبل، وكان ذلك واضحا في حضورهم جلسات المنتدي ومشاركتهم فى طرح وتبادل الآراء مع كبار المسئولين فى مصر والعالم لوضع حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع الدولي.

وأشار «حسين» إلىأن اهتمام القيادة السياسية بالشباب وإشراكهم فى حل القضايا والأزمات يعكس حرصه على خلق جيل قادر على مواجهة المستقبل بكل ما يحمله من تطور، مشيرا أن منتدى شباب العالم أصبح المنصة الحوارية الأهم للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بمنتهى الشفافية.

احترافية في التنظيم

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة أن تنظيم منتدى شباب العالم اتصف بالاحترافية، وهناك اعتراف دولي بنتائج وتوصيات هذا المؤتمر العالمي لدعم وتعزيز قدرات الشباب حول العالم.

وأضاف أنه على الشباب أن يتعلموا إدارة الاختلاف لصالح الدول، موضحًا أن الرئيس السيسى أتاح تمكين الشباب المصرى وفتح آفاق التواصل معهم خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الشباب المصرى أجاد فى إعداد وتنظيم والمداخلات التى تمت فى ورش العمل وهونموذج محترم يفتخر به كل مصرى.

وأوضح «حسين» أن المنتدى ساهم في تعزيز الحوار من خلال مناقشة قضايا التنمية، وبعث برسالة سلام وازدهار من مصر للعالم، ويعد فرصة كبيرة لتعزيز الجهود المبذولة فى ملف السياحة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة أنه أكد بالدليل القاطع أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار .