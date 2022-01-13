مصر ترسل مساعدات طبية لجمهورية تنزانيا الاتحادية (فيديو)

أقلعت طائرتان نقل عسكريتين محملتين بأطنان من المساعدات الطبية مقدمتان من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء عن الأشقاء في تنزانيا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارا لدعم مصر وتضامنها مع الشعوب الإفريقية تحت مختلف الظروف.

وتأتي المساعدات تأكيدا على الدور المصري المحوري في دورها القاري، ومساندة الدول الإفريقية في مواجهة الأزمات التي تواجه شعوب القارة.