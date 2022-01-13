رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي الطلبة المستجدين بالكليات العسكرية

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الكلية الحربية، والتقى بالطلبة المستجدين من الكليات العسكرية، والمعهد الفني للقوات المسلحة وأسرهم.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية لإستراتيجية التطوير والتحديث بالكليات العسكرية.

ومر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على العملية التعليمية للطلبة المستجدين، وتابع خلالها عددا من الأنشطة التدريبية، والتي تنفذ خلال المرحلة الأولى من إعداد الطلبة المستجدين، والتي عكست المستوى المتميز والمهارات العالية التي وصلوا إليها.

وأدار الفريق أسامة عسكر، حوارا مع الطلبة المستجدين، وأسرهم، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وهنأهم بشرف الانضمام للقوات المسلحة.

وأكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية، لتخريج أجيال جديدة من الطلاب المسلحين بالعلوم العامة والتخصصية، قادرين على ممارسة دورهم في حماية مقدرات الوطن.

وأشاد بالأداء المتميز للطلبة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في التدريب، مؤكدا على أهمية الارتقاء بالإعداد البدني والذهني، والارتقاء بالمهارات القيادية، وتنمية روح المباداة وسرعة اتخاذ القرار.

وأوصى الطلبة باستغلال فترة دراستهم بالكلية، لتنمية قدراتهم واكتساب المهارات العلمية والميدانية ومواصلة البحث والإطلاع والمعرفة بالمجالات العسكرية، بما سيؤهلهم لتنفيذ المهام والمسؤوليات التي سيكلفون بها في المستقبل.

حضر الزيارة عدد من قيادات القوات المسلحة.