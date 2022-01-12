«الصحة العالمية»: متحور أوميكرون خطير على غير الملقحين

صنفت منظمة الصحة العالمية، اليوم، متحور أوميكرون من كوفيد- 19، بالخطير، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لم يجرِ تطعيمهم ضد الفيروس.

الصحة العالمية: الزيادة العالمية الهائلة في الإصابات كانت مدفوعة بأوميكرون

وقالت منظمة الصحة العالمية، في إفادة على موقعها الإلكتروني، إن الزيادة العالمية الهائلة في عدد الحالات، كانت مدفوعة بأوميكرون، لكنها أصرت على أنه لا ينبغي أن يكون هناك استسلام للقلق.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بينما يتسبب أوميكرون في أعراض أقل خطورة من دلتا، إلا أنه يظل فيروسا خطيرا، لا سيما لمن لم يتلقوا التطعيم.

أدهانوم: 85% من الناس في أفريقيا لم يتلقوا بعد جرعة واحدة من اللقاح

وأضاف أن في أفريقيا، ما يزيد على 85% من الناس لم يتلقوا بعد جرعة واحدة من اللقاح، لا يمكننا إنهاء المرحلة الحادة للوباء ما لم نسد هذه الفجوة.

وأشار تيدروس حول ذلك إلى أنه يريد أن يتم تطعيم 10% من سكان كل دولة بنهاية سبتمبر 2021، و40% بنهاية ديسمبر، و70% بحلول منتصف عام 2022 في أفريقيا.