فرنسا تكتشف سلالة جديدة لفيروس كورونا جنوب البلاد.. أصابت 12 شخصا

كشفت الجهات الصحية في فرنسا عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، بمدينة مارسيليا الواقعة جنوب البلاد، وفقا لموقع MedRxiv الفرنسي، الذي أشار إلى أن الإعلان عن هذه السلالة تم بناء على دراسة أجراها معهد الأمراض المعدية في المدينة الفرنسية.

وخضع 12 شخصا من سكان مارسيليا للدراسة، إذ كشفت اختبارات تحديد الطفرات المرتبطة بمتحورات فيروس كورونا التي أُجريت لهم، وجود تركيبة غير نمطية لبروتين الفيروس، ووفقا للعلماء، كشف تحليل الجينوم الفيروسي عن وجود 46 طفرة.

اكتشاف إصابة 12 شخص بسلالة جديدة من فيروس كورونا

وأوضحت الدراسة إن هذا النمط من الطفرات في جينوم الفيروس يعني ظهور متحور جديد، أطلقت عليه اسم «IHU»، نسبة إلى اسم الجامعة الفرنسية التي أعدت الدراسة بعد الكشف عن نوع جديد من فيروس كورونا، في فرنسا خلال مارس 2021، لدى شخص عاد من الكاميرون، وتم تمييزه بالرمز B.1.640.2.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها، حينها، إنّ السلالة الجديدة تم اكتشافها بمنطقة بريتاني، موضحة أنه من السابق لأوانه القول بأن هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا أكثر خطورة أو أنها أسرع انتشارا من السلالات الأخرى.

وأعلن وزير الصحة الفرنسي «أوليفييه فيران»، أنّ السلالة الأكثر انتشارا من فيروس كورونا في بلاده هي سلالة أوميكرون، ومن المتوقع أن تكون هي السائدة بين الحالات المصابة قريبا.

الصحة الفرنسية: أوميكرون السلالة المهيمنة في البلاد حاليا

وحذر «فيران»، من أن شهر يناير الجاري سيكون الأصعب على القطاع الصحي في بلاده، وعلى المستشفيات، نظرا للزيادة الكبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ونتيجة لتزايد أعداد المصابين قلصت فرنسا الفترة الفاصلة لتلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من سبعة إلى أربعة أشهر كحد أقصى للمحافظة على صلاحية الشهادة الصحية، وذلك بدءا من 15 فبراير، وفقا لموقع فرانس 24 .