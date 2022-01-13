«اللجنة العلمية» توضح أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون.. تغير لون اللسان 

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، التابعة لوزارة الصحة والسكان، إنّ أعراض الإصابة بأوميكرون ليست في نفس خطورة أعراض المتحورات الأخرى، لافتا إلى أن المتحور الجديد سريع الانتشار ولا تختلف أعراضه عن أعراض نزلات البرد أو الأنفلونزا.

تعرف على أعراض الإصابة بأوميكرون

وأضاف «حسني»، خلال تصريحات صحفية، أنّ أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون التي تم رصدها على المصابين، تمثلت في تغير لون اللسان إلى اللون البني بالإضافة إلى بعض الالتهابات التي تسبب الطفح الجلدي أما باقي الأعراض فهي تتشابه مع أعراض فيروس كورونا أو نزلات البرد.

أعراض الإصابة بأوميكرون ليست خطيرة

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أنّ أعراض أوميكرون غير مقلقة ولا تدعوا للخوف، على الرغم من الانتشار السريع للمتحور الجديد، موضحا أنّ برودة الطقس بدفع المواطنين إلى غلق منافذ التهوية الأمر الذي قد يتسبب في عودة ارتفاع الإصابات مرة أخرى بفيروس كورونا.

تحديث بروتوكول كورونا لكافة المتحورات

وأوضح «حسني»، أنّ هناك تحديث لبروتوكول علاج كورونا وسيكون هذا التحديث للمرة السابعة، ومن المقرر ووصول أودية علاج كورونا التي تم الموافقة عليها للاستخدام الطارئ لعلاج الحالات المصابة، لافتا إلى أنّ البروتوكول سيتم تطبيقه على جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا أو متحوراته.

أهمية الالتزام التدابير الوقائية

وشدد رئيس اللجنة العلمية على أهمية الحصول على اللقاح للوقاية من الإصابة من فيروس كورونا أو متحوراته التي طرأت عليه وتقليل المضاعفات التي تكون مصاحبة عند الإصابة خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالإضافة إلى الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية.