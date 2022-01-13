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محمود مسلم

السيسي يوجّه بدعم أسر ضحايا معدية القناطر.. ودراسة إنشاء كوبري للأهالي

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الوطن
03:38 م | الخميس 13 يناير 2022
السيسي

السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين في حادث أشمون المأساوي، الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص في منشأة القناطر بالمنوفية، وتوفير احتياجاتهم، وذلك في إطار متابعته المستمرة للحادث.

توجيهات رئاسية لمنع تكرار الحوادث

كما وجّه الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة أنسب الحلول لتنفيذ كوبري خاص لأهالي المنطقة، للتسهيل على المواطنين ومنع تكرار مثل تلك الحوادث.

إعانات عاجلة لأسر المتوفين في حادث أشمون

واتخذ عدد من الإجراءات، تمثلت في صرف صندوق تحيا مصر إعانة عاجلة للمتوفى بقيمة 20 ألف جنيه، كما خصصت وزارة التنمية المحلية، 500 ألف جنيه لمحافظة المنوفية لدعم أسر المتوفين، بعد إجراء البحث الاجتماعي، وجار صرف المبلغ وتسليمه لأسر المتوفين خلال 48 ساعة.

وأرسلت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة فرق من المتابعة الميدانية لأسر المتوفين لدراسة كل حالة بشكل منفصل، وتحديد الدعم المناسب وفقًا لاحتياجات كل أسرة.

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