«الصحة» في عهد «السيسى»: زيادة أسرّة الرعاية المركزة «4 أضعاف» ومئات المشروعات لإنشاء وتطوير المستشفيات وسد عجز «الحضّانات»

كشفت رئاسة مجلس الوزراء عن نجاح الدولة فى العمل على زيادة عدد أسرّة الرعاية المركزة بالمستشفيات العامة والمركزية، حتى نجحت فى أول 7 سنوات من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مضاعفة عدد تلك الأسرّة أكثر من 4 أضعاف، لتصل نسبة الزيادة إلى 419.2%، بنحو 2352 سريراً خلال عام 2021، مقابل 453 سرير رعاية مركزة قبل تولى الرئيس لمقاليد حكم البلاد خلال عام 2014.

وأشارت الحكومة إلى تنفيذ الدولة مشروعاً طموحاً لسد العجز فى حضّانات الأطفال، لتتوافر بشكل أكثر يسراً للمواطنين الذين يحتاج أطفالهم الحضّانات، وذلك بحسب تقرير «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق»، الذى أعده مجلس الوزراء، وسلّمه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى انطلاق «أسبوع الصعيد» قبل أيام.

وقال «المجلس»، فى تقريره الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنه يجرى حالياً إنفاق 180 مليون جنيه، ضمن مشروعات صندوق «تحيا مصر» لتوفير 500 حضّانة أطفال، لسد عجز أكثر من 60% من الحضّانات لرعاية الأطفال حديثى الولادة، مع العمل على إعادة تأهيل مراكز رعاية الأطفال المبتسرين، عبر مبادرة «يوم جديد»، التى تشمل 13 محافظة.

وأشار المجلس إلى وجود قرابة 1626 مشروعاً وبرنامجاً ومبادرة فى قطاع الصحة والسكان تم وجارٍ تنفيذها بتكلفة نحو 153.8 مليار جنيه، بينها 1139 مشروعاً تم وجارٍ تنفيذها لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات، بتكلفة 27.6 مليار جنيه.

وأشارت الحكومة إلى وجود زيادة فى الإنفاق على قطاع الصحة تُقدَّر بنحو 151.3% فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليصل حجم الإنفاق عليها إلى 93.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، مقارنة بـ37.2 مليار جنيه قبل تولى الرئيس مقاليد حكم البلاد.

151% زيادة في الإنفاق على «القطاع».. و25% زيادة في عدد مراكز الغسيل الكلوي

ولفت التقرير إلى نجاح الدولة فى زيادة عدد وحدات ومراكز الرعاية الأوّلية بنسبة 11.5%، لتصل إلى 5136 وحدة فى عام 2020، مقارنة بـ4607 وحدة خلال عام 2014، مع زيادة عدد مراكز الغسيل الكلوى بنسبة 25.1% لتصل لـ428 مركزاً فى 2020، مقارنة بـ342 مركزاً فى 2014، وكذلك زيادة نسبة الصيدليات العامة لتصل لـ77.7 ألف صيدلية فى 2021، مقارنة بـ65 ألف صيدلية فى 2014.

واشتمل تقرير رئاسة مجلس الوزراء على وجود زيادة بنسبة 3.3% فى عدد وحدات تنظيم الأسرة لتصل لـ5417 وحدة فى 2021، مقارنة بـ5242 فى 2014، مع إنفاق 4.2 مليار جنيه لتطوير 84 مرفق إسعاف، وارتفاع عدد نقاط الإسعاف بنسبة 43.8%، لتسجل 1555 نقطة إسعاف فى 2020، مقابل 1081 نقطة قبل تولى الرئيس السيسى مقاليد حكم البلاد، كما أنفقت الدولة نحو 423 مليون جنيه تكلفة إنشاء 20 مركزاً لمشتقات بلازما الدم، من المقرر الانتهاء منها خلال عام.

توفير أدوية مواجهة «كورونا» بـ20% من سعرها العالمي.. و3٫4 مليون لتر مخزون أكسجين

وأوضح التقرير أن الحكومة قدمت جهوداً كبيرة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد للمواطنين، منها إنشاء مصنع «فاكسيرا» لإنتاج اللقاحات، ومنح رخصة الاستخدام الطارئ للقاحى «سينوفاك وفاكسيرا» وبدء الإنتاج، لافتاً إلى أن مصر ستكون أول دولة فى الشرق الأوسط تتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا بسواعد مصرية 100%، كما أن هناك أكثر من ألف مركز لتلقى اللقاح على مستوى الجمهورية، و3.4 مليون لتر كمخزون استراتيجى من الأكسجين، بعد أن كان 2 مليون لتر.

أول دولة شرق أوسطية تقترب من تصنيع لقاح محلي 100%

وأشارت الحكومة إلى أن مصر هى أول دولة فى الشرق الأوسط يصبح لديها اكتفاء ذاتى من أدوية بروتوكولات كورونا، بعد أن وفرت مستحضرَى «ريمديسيفير وفافيبرافير»، وصنعتهما محلياً بسعر يصل إلى 20% من السعر العالمى.

واشتمل تقرير الحكومة على تدشين المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى عدد من المحافظات، حيث تم تدشين المنظومة فى بورسعيد خلال شهر يوليو 2019، وفى الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء فى فبراير 2021، ومن المقرر الانتهاء من المنظومة فى أسوان والسويس فى نهاية 2021 و2022، مشيراً إلى أن تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة هى 51.2 مليار جنيه، تتضمن 52 مستشفى، و311 وحدة ومركز طب أسرة.

22 مبادرة رئاسية لتعزيز صحة المصريين تحت شعار «100 مليون صحة» بتكلفة 99.5 مليار جنيه استفاد منها 88 مليون مواطن حتى يونيو الماضي

وتطرّق التقرير إلى المبادرات والبرامج الرئاسية المنظمة تحت شعار «100 مليون صحة»، لافتاً إلى أنها تضمنت 22 مبادرة وبرنامجاً تم وجارٍ تنفيذها بتكلفة نحو 99.5 مليار جنيه، استفاد منها نحو 88 مليون مواطن حتى شهر يونيو الماضى.

وحول أبرز المبادرات الرئاسية المنفذة فى قطاع الصحة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، قالت الحكومة إن مبادرة الكشف عن «فيروس سى» والأمراض غير السارية تكلفت 3.8 مليار جنيه، تم خلالها فحص نحو 50 مليون مواطن على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، و10.4 مليون طالب وطالبة من طلاب المدارس.

وأوضحت أن مبادرة دعم صحة المرأة المصرية تكلفت نحو 602.7 مليون جنيه حتى يونيو الماضى، واستفاد منها نحو 20.4 مليون امرأة.

وتطرّق التقرير إلى مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بتكلفة نحو 463 مليون جنيه، استفاد منها 10.7 مليون طفل فى العام الدراسى 2019، ومبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثى الولادة، بتكلفة 111.8 مليون جنيه، واستفاد منها نحو 2.3 مليون طفل حديثى الولادة، وكذلك مبادرة دعم صحة الأم والجنين، وتم فحص 1.1 مليون سيدة خلال المبادرة.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن مبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى تكلفت نحو 2.5 مليار جنيه، تم فحص نحو 25 مليون مواطن حتى أغسطس الماضى، وكذلك مبادرة مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار «نور الحياة» التى فحصت نحو 1.2 مليون مواطن، ووفرت 264 ألف نظارة طبية، وأجرت 200 ألف عملية مياه بيضاء، بتكلفة نحو مليار جنيه لتلك المبادرة.

واشتملت قائمة مبادرات «100 مليون صحة» على مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، بتكلفة 6.2 مليار جنيه، واستفاد من المنظومة نحو مليون مواطن حتى الآن. وتضمنت المبادرات أيضاً مبادرة علاج مليون أفريقى من «فيروس سى»، التى فحصت مرضى بدول جنوب السودان وتشاد وأريتريا، ومبادرة لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا، التى أجرت 267 ألف زيارة دورية للمرضى بالعزل المنزلى.

وتضمنت المبادرات الرئاسية أيضاً المشروع القومى للمستشفيات النموذجية بتكلفة نحو مليار جنيه، والتى قدمت خدمات صحية وطبية لـ15 مليون مواطن خلال 3 سنوات.

وكشف التقرير عن إنشاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لعدد من المستشفيات بأحدث المعايير العالمية لصالح وزارة الصحة والسكان، لافتاً إلى العمل حالياً على إنشاء مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة. وعن مشروعات الأزهر الشريف قالت الحكومة إن تكلفة مشروعاته بمجال الصحة وتطوير المستشفيات نحو 4.2 مليار جنيه، أهمها تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحسين الجامعى بتكلفة مليار جنيه، وكذلك تنفيذ نحو 38 قافلة طبية داخل المحافظات، و20 قافلة طبية بالدول الأفريقية.

وعن مشروعات صندوق «تحيا مصر» فى القطاع الصحى ذكر تقرير «الوزراء» أنه تم إجراء مسح طبى لمكافحة وعلاج التهاب الكبد الفيروسى والقضاء على قوائم الانتظار وتوفير الجرعات العلاجية لـ337 ألف مواطن مجاناً بين 1.2 مليون مواطن موّل «الصندوق» علاجهم.

وأشار التقرير إلى إنفاق 152 مليون جنيه قيمة التدخلات العاجلة لمواجهة أزمة كورونا فى إطار مبادرة «نتشارك هنعدى الأزمة»، وذلك لدعم المستشفيات والأطقم الطبية وأطقم التمريض بمستشفيات العزل، و102 مليون جنيه تكلفة تنفيذ أكبر قافلة مساعدات إنسانية فى العالم استفاد منها 88 مستشفى فى 17 محافظة، مع تمويل الصندوق لمبادرة «نور الحياة». وخصص صندوق «تحيا مصر» أيضاً 6.7 مليار جنيه لدعم حملة توفير لقاح كورونا بجميع المحافظات.