مسلم: المسئولون في عهد السيسى بيمشوا جوه الحيط

طالب الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة «الوطن»، بتعميق ثقافة الشكوى لدى المواطنين، وأن يُصبح المجتمع رقيبًا للمشاركة وتحمل مسؤوليته في مكافحة الفساد، ولكن عند الشكوى يجب أن يعلم المواطن آليات الشكوى جيدًا، وأين يقدمها، وما هي حقوقهم وواجباتهم، حتى لا تضيع هباءً.

مسلم: الفساد لن ينتهي

وقال «مسلم» في لقاء مع برنامج «كلام في السياسة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مساء الجمعة، إن بعض المواطنين حين يرون الفساد يسكتون ويعتبرونه أمرًا واقعًا، ولكن «مفيش حاجة اسمها أمر واقع في مصر، وتوجد إرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد»، وهذا لا يعني أن الفساد انتهى لأنه لن ينتهي، خاصة في ظل المشروعات التي تنفذها الدولة، مثل مشروعات النقل التي تتكلف 1.1 ترليون جنيه، ومشروعات الكهرباء نحو ترليون جنيه، ومشروعات البترول 1.2 ترليون جنيه، ومشروعات الإسكان أعلى من ذلك، وبالتالي سوف يستمر الفساد.

النصب باستغلال التقاط صور مع المسؤولين

وعلق رئيس تحرير جريدة «الوطن» على استغلال البعض للصور التي يلتقطونها مع المسؤولين في النصب على المواطنين، وإيهامهم بأنهم لديهم علاقة بهم ويستطيعون «تخليص» مصالحهم، قائلا إنه يجب على الناس معرفة أن أي مواطن أصبح لديه القدرة على التقاط صورة مع أي مسؤول في البلد إذا تواجد معه في نفس المكان، والتكنولوجيا الحديثة سهّلت هذا الأمر، وعلى سبيل المثال فإن مواطنا ربما يلتقي رئيس الوزراء في الشارع أو جولة تفقدية لمشروع «حياة كريمة» ويلتقط صورًا معه، وهذا لا يعني أنه على علاقة بالمسؤول.

وتابع: «لو حد جالك وقالك هات أسهلك بناء بيتك ضمن مبادرة حياة كريمة، وحصل منك على أموال، فهذه مشكلة طالب الخدمة ولو حصل على هذه الخدمة لن يشكو»، مشددًا على أن مشروع حياة كريمة من أعظم المشروعات التنموية في مصر، وحجم الأموال التي تُضخ فيه كبير جدًا ويجري تنفيذه بطريقة مركزية من الدولة.

مسلم: يجب إعادة تشكيل ديوان المظالم

وأكد أنه يجب تقنين الشكاوى، وفتح طرق وآليات باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل تطبيق «زووم»، وإعادة تشكيل ديوان المظالم بشكل أفضل يشجع الناس على الشكاوى، ويجب أيضًا على المواطنين أن يتحملوا المسؤولية ولا يقدمون شكاوى كثيرًا دون داعٍ.

كما علق على إعلانات العقارات التي يستخدم أصحابها مقاطع للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «هذا خطأ، والرئيس نفسه وجه بعدم الإعلان عن أي مشروعات سكنية إلا بعد الانتهاء من نسبة 30% من المشروع، لأن مصر تعرضت في فترة من الفترات لبعض الأشخاص الذين جمعوا أموال المواطنين وهربوا»، مشددًا على أن الإجراءات التي تتخذها الدولة تدل على أنها قوية وشابة.

مسلم: المسؤولين بيخشوا جوة الحيط مش بيمشوا جنبها

وشدد «مسلم» على أن كل شخص مسؤول في عهد السيسي «مش بيمشوا جنب الحيط، دول بيخشوا جوه الحيط، وأي شخص يرغب في الاستمرار في مساره المهني يخاف على اسمه وسمعته، ولكن غير المسؤول هو الذي ليس لديه شيء يخاف عليه»، مؤكدًا أن هناك إرادة لمواجهة الفساد في الدولة.