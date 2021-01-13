في عيد ميلاده.. تعرف على أهم أعمال بهاء طاهر في السينما

يوافق اليوم 13 يناير، عيد ميلاد الروائي والقاص الكبير بهاء طاهر، الـ 86، حيث ولد الأديب الكبير فى مثل هذا اليوم 13 يناير 1935، وبهاء طاهر أديب ومترجم ينتمي إلى جيل الستينيات، وارتبطت أعماله بقضايا وطنه وتاريخها حتى وهو في المنفى.

عمل بهاء طاهر بالهيئة العامة للاستعلامات في 1956، كما عمل مخرجا للدراما، وشارك في تأسيس البرنامج في 1975، بعد منعه من الكتابة ترك مصر وسافر في أفريقيا وآسيا حيث عمل مترجما، وعاش في جنيف بين عامي 1981 و1995 حيث عمل مترجما في الأمم المتحدة عاد بعدها إلى مصر.

أصدر مجموعة من الأعمال الأدبية منها روايات: «قالت ضحى، خالتي صفية والدير، الحب في المنفي، نقطة النور»، والمجموعات الفقصصية: «بالأمس حلمت بك، أنا الملك جئت، لم أعرف أن الطواويس تطير»، كما ترجم عددا من الأعمال منها رواية الخيميائي لباولو كويليو، وحصلت روايته «واحة الغروب» على الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2008.

تحولت بعض أعماله إلى الدراما والسينما ومنها «خالتي صفية والدير» مسلسل من بطولة سناء جميل وممددوح عبدالعليم، وإخراج اسماعيل عبدالحافظ، و«بيت الجمالية»، بطولة سيد زيان ووائل نور، وإخراج توفيق حمزة، «واحة الغروب» مسلسل سيناريو مريم نعوم، بطولة خالد النبوى ومنة شلبي إخراج كاملة أبو ذكرى.

وبهاء طاهر صاحب مواقف وطنية بارزة منها مشاركته في اعتصام المثقفين والفنانين وزارة الثقافة في 2013 احتجاجا على سياسات وزير الثقافة الإخواني علاء عبدالعزيز، وهو الأحدث الذى كان الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو وإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

في 2013 افتتح الدكتور صابر عرب وزير الثقافة قصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر، وهو القصر الذي تبرع الكاتب الكبير بقطعة أرض يمتلكها للدولة من أجل إقامة هذا القصر خدمة لقضايا الثقافة والمثقفين في الأقصر، ليمكنهم من الاطلاع على أحدث ما أبدعه العقل البشري.