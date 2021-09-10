جمال العدل: خسرت 10 ملايين جنيه في «واحة الغروب» وكنت عارف إنه مش هينجح

قال المنتج جمال العدل، إنه يحرص على خلق أجواء عائلية في كل عمل فني ينتجه، لافتًا إلى أن هناك أعمال فنية مؤجلة مع الفنان أحمد عز.

جمال العدل: لن أتعاون مع خالد النبوي مرة أخرى

وأضاف العدل، خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج «السيرة»، الذي يعرض عبر قناة «DMC»: «عملت مع الفنان خالد النبوي في مسلسل واحة الغروب، وخالد النبوي تنازل عن جزء كبير من أجره، وحدث خلاف كبير بيني وبينه بسبب الأسماء على التتر، وقلت إنني لن أتعاون معه مرة أخرى».

تنازل منة شلبي والنبوي وكاملة أبو ذكري عن نصف الأجر

وتابع: «هو ومنة شلبي وكاملة أبو ذكري تنازلوا عن نصف أجرهم، وأنا دفعت من جيبي 10 ملايين جنيه مأخدتهمش من قبل ما نبتدي العمل، رغم إني متأكد إن العمل مش جماهيري ومش هينجح غير عند الصفوة»، لترد عليه وفاء الكيلاني، قائلةً: «مش مقتنعة إن منتج يعمل عمل وهو عارف إنه مش هينجح».

بدوره قال جمال العدل: «متقتنعيش، أنا مقتنع إن الشغل المظبوط إني أعمل واحة الغروب وأخسر فيه 10 ملايين جنيه، وأعمل مسلسلين أو 3 مسلسلات في نفس الموسم وأعوضهم، فمثلا كنت عامل حساب إني هخسر في مسلسل حديث الصباح والمساء، كنا بنقدم حاجة مختلفة عشان نعمل إيمدج للشركة، وفي حاجة تانية بتجيب فلوس.. لو مصدقتنيش إنتي حرة، يعني في حاجات بعملها جماهيرية وحاجات تانية مش جماهيرية».

الدنيا بقت لطيفة مع خالد النبوي

وحول طبيعة الأزمة مع خالد النبوي، بسبب ترتيب الأسماء في التتر، قال: «سألت ناس كتير أحط اسم مين الأول، وناس قالوا خالد وناس قالوا منة، وخالد مرضاش، وعمري ما اتفقت على ده في العقد، ولما كنت زعلان معاه وعرفت إنه تعب كلمته ولما عرف إني تعبت كلمني والدنيا بقت لطيفة بيننا».