5 معلومات عن جبريل ديوب مامبيتي.. الدورة الـ11 لمهرجان الأقصر تحمل اسمه

اختارت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، المخرج السنغالي الراحل جبريل ديوب مامبيتي، لإطلاق اسمه على فعاليات الدورة الحادية عشرة التى من المقرر أن تنطلق فى شهر مارس المقبل.

5 معلومات عن المخرج الشهير

وتستعرض الوطن في هذا التقرير أبرز المعلومات عن المخرج السنغالي الراحل جبريل ديوب مامبيتي:

- من مواليد عام 1945 وتوفى في يوليو من عام 1998

- ولد مامبيتي فى العاصمة السنغالية دكار لاسرة مسلمة، وهو الأخ الأكبر للملحن والموسيقي واسيس ديوب، وعم الممثلة والمخرجة ماتي ديوب

- ‏ مخرج أفلام وممثل وملحن وشاعر سنغالي، وأنتج خلال مسيرته الغنية فيلمين روائيين فقط وخمسة أفلام قصيرة، وحققوا شهرة دولية لتقنيتهم السينمائية الأصلية والتجريبية وأسلوبهم السردي غير الخطي وغير التقليدي.

- أنشأ أول مقهى مسرح سنغالي في سن السابعة عشرة، وكان عضوا في مسرح سورانو الوطني في داكار.

- أول أفلامه القصيرة «مدينة التناقضات» سنة 1969، و«بادوبوي» سنة 1970.

موعد إنطلاق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

وتنطلق فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، من 4 إلى 10 مارس 2022، ومن المقرر أن تقوم إدارة مهرجان الأقصر باصدار كتاب باللغتين الفرنسية والعربية عن مامبيتي للناقد والكاتب الصحفي السنغالي «نجيب ساجنا» الذي يتناول سيرته الذاتية وتحليل لأهم أعماله الفنية.

كما أعلنت المخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، أنه سيتم عرض أحد الأفلام المهمة لمامبيتي والمرممة حديثا من قبل شركة المخرج العالمي مارتن سكورسيزي، كما تمت دعوة ابنة المخرج تيمور مامبيتي، لاستلام تكريم اسم والده الراحل، وسيتم إقامة ندوة خاصة عن أعماله خلال فعاليات المهرجان.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية سيقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة.