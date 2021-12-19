اليوم ختام مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي وملتقي الأقصر للتصوير

تشهد الثقافة المصرية اليوم ختام حدثين دوليين، اليوم الأحد، أحدهما في القاهرة والآخر بالجنوب، حيث تختتم اليوم، فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وفي دروته الـ 28 والتي تحمل اسم الراحل الدكتور فوزي فهمي، وسيقام حفل ختام المهرجان الذي يرأسه الدكتور جمال ياقوت في السابعة مساء بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تفاصيل ختام مهرجان المسرح التجريبي:

من المقرر أن يعلن المهرجان عن الفائزين في الدورة الحالية، التي افتتحت فعالياتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في 14 ديسمبر الجاري بمسرح البالون، وتبلغ جوائز المهرجان مليون جنيه، من بينها الجائزة الأولى وقيمتها 5000 ألف جنيه.

ويكرم المهرجان في حفل الختام، 6 شخصيات مصرية أسهمت في الحركة المسرحية، وهم: المخرج عصام السيد (مصر)، والمخرج خالد الطريفي (الأردن)، وحسن الجريتلي (مصر)، جان جاي ليكا (فرنسا)، ناجي الحاي (الإمارات).

في سياق آخر تختتم مساء اليوم الأحد، فعاليات الدورة الرابعة عشر من ملتقي الأقصر الدولي للتصوير، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويكرم الملتقي في ختام دورته الحالية الفنان السكندري الكبير الدكتور عبدالسلام عيد، أستاذ التصوير الجداري بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

ويشارك في الدورة الحالية التي تقام تحت رعاية وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر، سبعة فنانين من خارج مصر هم: مـارات بيكييـف (كازاخستان)، ميلكــا فويوفيتش (صربيا)، فاسيليـس جالانيــس (اليونان)، الحبيب بيدة (تونس)، د. صبيح كلش (العراق)، عوض أبو صلاح (السودان)، كمال أبو حلاوة (الأردن)، بجانب تسعة فنانين مصريين هم: أحمد سنبل، حسام صقر، دعاء حاتم، رانيا فؤاد، فارس أحمد، كريم حلمي، ماهر جرجس، محمد بنوي، محمد عرابي.

كما يشارك من شباب الورشة: أحمد يحيى البدوي، آية عبدالمنعم، بلال قاسم، خالد العجيزي، ريهام قاسم، سلمي العشري، محمود عاشور، هدير زردق.