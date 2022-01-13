توقعات بارتفاع أسعار الذهب عالميا خلال 2022.. خبير يوضح الأسباب

تشير توقعات المحللين في أسواق الذهب العالمية، إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع الفائدة في شهر مارس المقبل، وبالتالي ستكون أسعار الذهب عالمياً مهددة بالتراجع في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2022، وذلك حال عدم حدوث أي أزمات سياسية أو اقتصادية كبرى تؤدي إلى صعود الذهب، مع العلم أن سعر أونصة الذهب حالياً يحوم حول 1822 دولارا.

ارتفاع الأسعار بين 2500 إلى 2700 دولار

وقال وائل قبيل، محلل في أسواق المعادن ورئيس مؤسسة سبائك مصر، إنه على الرغم من توقعات البنوك التي تشير إلى تراجع المعدن، لكننا نتوقع العكس تماماً، إذ سيفاجئ الذهب العالم وترتفع أسعار الأونصة بين 2500 إلى 2700 دولار عالمياً، حتى منتصف 2022.

اتجاهات الذهب على المدى القصير والبعيد

وأضاف «قابيل»، أن كثيرا من الدول قد تتعرض إلى هزات اقتصادية كبيرة، وهو ما سيؤدي الى ارتفاع كبير في أسعار الذهب، ومع هذه التوقعات يرى أنه على الأرجح ومع الإقبال الشديد من المستثمرين علي شراء وادخار الذهب باعتباره ملاذ آمن وقت الأزمات، ستكون اتجاهاته علي المدى القصير بين 1820 و1800 دولار، و1780 و1750 دولارا، وعلى المدي البعيد بين 1820 و1850 دولارا، وبين 1880 و1920 دولارا.

أسعار الذهب الفورية

وتراجعت أسعار الذهب الفورية عند 1822.18 دولار للأوقية بنسبة 0.22% بعد أن كانت متراجعة عند 1820.39 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات اليوم، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.27% إلى 1822.4 دولار، بعد أن كانت مستقرة في التعاملات الآسيوية.

التضخم يرتفع 7% على أساس سنوي

وقالت وزارة العمل يوم الأربعاء، إنّ مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.5٪ الشهر الماضي، فوق التوقعات بنسبة 0.4٪، وصعد مؤشر أسعار المستهلكين 7% في 2021، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ يونيو 1982، لكنها تتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.