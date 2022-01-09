الذهب يحافظ على بريقه عالميا بفضل عوائد السندات الأمريكية

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعًا طفيفًا، خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له في غضون أسبوعين، متأثرا بتصريح رئيس منظمة الصحة العالمية بأن متحور أوميكرون الجديد لا يمكن اعتباره ضعيفًا، فضلًا عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

الأسعار عند أدنى مستوى في أسبوعي

وكانت أسعار الذهب تراجعت في تعاملات جلسة الخميس الماضي، عند أدنى مستوى لها خلال أسبوعين، بعد الإشارة في محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، إلى رفع أسعار الفائدة، وفقًا لـ«CNBC».

ارتفاع الذهب بنسبة 0.3%

وارتفعت أسعار الذهب الفوري في الوقت الحالي بنسبة 0.3٪ إلى 1791.66 دولارًا للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.03% إلى 1789.7 دولار، وكان الذهب في اتجاهه إلى تسجيل أسوأ تراجع أسبوعي له منذ أواخر شهر نوفمبر الماضي، متراجعًا 2٪.

متحور أوميكرون لا يمكن تصنيفه بالضعيف

وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية يوم الخميس، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، ينتج عنه عدوى ومرض أقل خطورة من سلالة المتحور «دلتا» السائدة عالميًا، ولكن لا ينبغي تصنيف أوميكرون على أنه ضعيف.

وبسبب القلق من استمرار التضخم المرتفع بشكل غير مريح، يتفق أكثر محافظي البنوك المركزية الأمريكية وحتى الأكثر تشاؤمًا الآن على أنهم سيحتاجون إلى تشديد السياسة هذا العام.

وتشير التوقعات، إلى أنّ هناك فرصة أكبر من 70٪، لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس ، وفقًا لأداة CME FedWatch Tool.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أقوى مستوى لها منذ مارس 2021، بينما بلغت عائدات TIPS لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ يونيو 2021، وتؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.