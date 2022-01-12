أسعار الذهب تتراجع مع ترقب بيانات التضخم في أمريكا

شهدت أسعار الذهب، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالقرب من أعلى مستوى لها خلال أسبوع، مع ترقب المتداولون بيانات التضخم الأمريكية وكيف سيكون مسار أسعار الفائدة، بعدما أدت تلميحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشان أسعار الفائدة إلى ارتفاع أسعار الذهب في الجلسة السابقة.

أسعار الذهب تتراجع 0.34%

وتراجعت أسعار الذهب الفورية عند 1815.39 دولار للأوقية بما نسبته 0.34%، بعد أن ارتفع بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 1،822.91 دولار، يوم الثلاثاء، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.11% إلى 1816.5 دولار، وفقاً لـ«بلومبرج».

توقعات بتراجع أسعار الذهب

وقال «إيليا سبيفاك»، محلل إستراتيجي للعملات في ديلي فوركس، إنّ جلسة تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول»، لم تجلب أي خطاب تفاؤل إضافي يتجاوز ما كان يبحث عنه السوق بالفعل، وفقاً لـ«CNBC».

وأضاف «سبيفاك»: «أتوقع أن ينخفض ​​الذهب وسط تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي، يجب أن يكون في النهاية أكثر تشددًا مما هو عليه بالفعل».

وقال جيرومباول، إنّ البنك المركزي مستمر في محاربة التضخم وبعيدًا عن تقليص نمو الوظائف، فإنّ التحول إلى معدلات فائدة أعلى في السياسة العامة وتحويل السيولة الفائضة ممثلة في مشترياته من الأصول خارج النظام المالي ورفع الفائدة أمر ضروري للحفاظ على التوسع الاقتصادي الحالي.

عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات

وتراجعت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات وانخفض الدولار إلى أضعف مستوياته منذ نوفمبر بعد شهادة «باول»، وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم الأربعاء، وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 5.4٪، وهو الأعلى منذ عقود، مرتفعاً من 4.9٪ عن الشهر الماضي.