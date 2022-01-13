أسعار الذهب تتراجع متأثرة ببيانات التضخم الأمريكية ورفع أسعار الفائدة

شهدت أسعار الذهب، تراجعًا خلال تعاملات اليوم، الخميس، لكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوع واحد، حيث تراجعت عائدات الدولار والخزانة الأمريكية بعد أن جاءت بيانات التضخم متماشية مع التوقعات وكررت الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع.

أسعار الذهب الفورية

وتراجعت أسعار الذهب الفورية عند 1820.39 دولارًا للأوقية بنسبة 0.32%، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.45% إلى 1819.10 دولار، بعد أن كانت مستقرة في التعاملات الآسيوية.

وقالت وزارة العمل يوم الأربعاء، إنّ مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.5٪ الشهر الماضي، فوق التوقعات بنسبة 0.4٪، وصعد مؤشر أسعار المستهلكين 7% في 2021، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ يونيو 1982، لكنها تتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وفقاً لـ«CNBC».

الدولار يتراجع لأدنى مستوى في شهرين

وعقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين منذ 11 نوفمبر، ما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

كما تراجعت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، عن أعلى مستوياتها في عامين والتي سجلتها في وقت سابق من الأسبوع، ويقلل العائد المنخفض من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب بدون فائدة.

توقعات برفع أسعار الفائدة

يتوقع المستثمرون والمحللون، أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التابعة للبنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة الأساسية من المستوى الحالي بالقرب من الصفر في اجتماعها خلال مارس القادم، والاستمرار في زيادة ثلاث زيادات ربع نقطة مئوية أخرى خلال السنة.

ويعتبر الذهب تحوطًا تضخميًا، لكن المعدن شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.